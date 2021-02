Decodepot.ro - taramul online al decoratiunilor pentru casa ta

Obiectele de decor plasate strategic in puncte cheie ale incaperilor locuintei tale pot face diferenta intre un impact vizual monoton si unu care iti ramane intiparit in minte chiar si dupa ce ai parasit camera.

Elementele centrale, colorate sau in nuante intunecate, precum si accentele subtile cum ar fi niste perne de decor, toate pot crea o simfonie cromatica demna de orice revista de home&living. Tot ce ai nevoie este putina imaginatie, un strop de vointa, o lingurita de viziune, si ai creat reteta perfecta pentru a incepe decorarea casei.

Stil clasic, minimalist sau modern

Indiferent de stilul camerelor tale, Decodepot dispune de o gama variata de obiecte pe care le poti combina in orice ambient. Ai patit cu siguranta sa nu te poti decide intre o piesa de mobilier vintage si una moderna, inima vrandu-le pe amadoua. Insa nu poti sa introduci un element clasic cu succes intr-o incapere cu design minimalist, modern. Va arata exact ca „nuca in perete”. Insa exista piese de mobilier care creaza o fuziune armonioasa intre cele doua stiluri si le poti incadra cu succes atat in zona de clasic cat si cea a modernismului.

O sufragerie moderna poate deveni bijuteria principala pe care vrei

sa o arati invitatilor. Oglinzile supradimensionate, cu accente aurii, culorile neutre, bejurile si albul, sunt combinatia perfecta pentru a crea un aspect aerisit, fresh, care te duce cu gandul la a-ti petrece timpul in aer liber sau pe o plaja. Frumusetea sta in simplitate, de aceea cateva obiecte decorative puse unde trebuie sunt mult mai placute din punct de vedere estetic, decat aglomerarea incaperii inutil.

Design-urile rafinate ale obiectelor decorative de la Decodepot.ro pot scoate din anonimat orice locuinta.

Nu uita sa adaugi si cateva elemente de contrast cum ar fi negrul, auriul sau de ce nu chiar si o culoare indrazneata care vor completa esteticul camerei, dandu-i un plus de vibratie.

Pregateste-ti decorul pentru fiecare ocazie

Avand in vedere ca vin sarbatorile de Paste, iar implicit cu acestea apare la usa ta familia sau prietenii, nu ii poti astepta la masa festiva oricum.

Daca esti genul de persoana organizata cu atat mai putin nu te vei multumi cu decoruri banale. Dupa ce ai petrecut ore in sir pregatindu-le cu drag mancarurile preferate este timpul sa asezi masa. Ai nevoie de decoratiuni Paste pentru a crea cea mai spectaculoasa primire din cate au avut. Vor aprecia cu siguranta acel plus de efort pe care l-ai depus pana si in cele mai mici detalii.

Platourile de portelan pentru ouale frumos pictate, figurinele dragute cu iepurasi, decoratiunile in cele mai interesante forme, florile de ceramica si multe alte decoratiuni vesele se regasesc acum pe site-ul celor de la Decodepot, pentru a crea o cina unica pentru familia ta.

Contact: 0771079952

[email protected]