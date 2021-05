Deea Codrea de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” este însărcinată: ”Din doi ne-am născut noi”

In articol:

Deea Codrea de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” este în culmea fericirii! Vedeta a dat vestea mult așteptată: va deveni mămică. Deea a publicat, pe contul ei de Instagram, un videoclip foarte emoționant: “S-a intamplat sa mi se intample. Fara sa caut, fara sa strig, fara sa alerg, fara sa fie nevoie macar sa ma intreb. S-a intamplat sa apari si sa apara. Sa simtim. Sa fim...poate ca nici tu, nici eu, nu speram, nu banuiam. Din doi ne am nascut noi, asa e dragostea, se intampla, pur si simplu. In sfarsit, acasa. Bun venit acasa, sufletel. Vorbim de tine inca de cand am inceput sa vorbim de noi”.

View this post on Instagram A post shared by DEEA CODREA (@deeacodrea)

Deea Codrea de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” este însărcinată [Sursa foto: Captură Video]

Deea Codrea, dezvăluiri despre relația ei

Una dintre cele mai apreciate concurente de la emisiunea stilistică Bravo, ai stil! Celebrities a vorbit în exclusivitate despre iubitul ei. Deea Codrea a făcut declarații în premieră despre partenerul său de viață, în emisiunea ”Interviu WOW cu Diana Bianca”.

Chiar dacă nu a reușit să câștige premiul cel mare la emisiunea fenomen de la Kanal D și să primească premiul de cea mai stilată femeie din România, fosta concurenta Deea Codrea stă destul de bine din punct de vedere sentimental. Îndrăgostită lulea de actual său partener de viață, frumoasa șatenă a făcut dezvăluiri în exclusivitate despre cel care a reușit să îi fure inima și care o făce să iubească necondiționat.

” E genul care face gesturi extrem de frumoase și până să fiu cu el, dacă aș fi văzut din exterior genul ăsta de relație, recunosc că mi-aș fi dat ochii peste cap și aș fi zis ”hai, mă, ce e cu poveștile astea de dragoste, că nu există decât în filme”. Acum am ajuns să le simt pe propria piele. Și dacă spun că ”Bravo, ai stil” mi-a schimbat viața, așa e inclusiv în privința aceasta. Așa am ajuns să-l cunosc pe Andrei și să avem relația asta atât de frumoasă. Mă simt în sfârșit împlinită și fericită”, a declarat Deea Codrea, în exclusivitate pentru Wowbiz.

