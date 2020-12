Deea Codrea, dezvăluiri surprinzătoare înainte de finala Bravo, ai stil! Celebrities! Surpriză uriașă: „Voi fi eu”

Bravo, ai stil! Celebrities își va desemna marea câștigătoare sâmbătă, 19 decembrie, după un sezon plin de momente spectaculoase, trăiri unice, conflicte mai mici sau mai mari, dar și plin de multă sensibilitate și povești de viață care au emoționat până la lacrimi.

Finala Bravo, ai stil! Celebrities! Deea Codrea, dezvăluiri emoționante

După luni întregi de defilări în cadrul competiției, șase celebrități și-au atins obiectivele și au reușit să intre în marea finală a uneia dintre cele mai urmărite emisiuni de la Kanal D și astfel să lupte pentru titlul de cea mai stilată femeie din România. Cele șase vedete care se luptă sâmbătă pentru marele premiu sunt: Deea Codrea, Andreea Tonciu, Oana Radu, Theo Rose, Cristina Șișcanu și Alexandra Ungureanu.

Deea Codrea este una dintre favoritele publicului, care de-a lungul competiției a reușit să propună ținute care i-au impresionat atât pe cei trei jurați Bravo, ai stil, cât și pe telespectatori, care o susțin în marea finală. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru kanald.ro.

Deea a vorbit despre parcursul ei în competiția stilului, dar și despre felul în care se pregătește pentru ultima apariție din cadrul competiției, care va fi, fără doar și poate, cea mai importantă. Frumoasa bloggeriță a dezvăluit și cum s-a schimbat în decursul acestor luni.

„Mi-a crescut puterea de constientizare, increderea in mine, increderea in oameni, spiritul competitiv pe care stiam ca il am. De fapt, simteam despre mine ca sunt si am fost mereu o luptatoare, dar in competitia asta am inteles ca armele mele sunt si au fost mereu: diplomatia, bunul simt, rabdarea si increderea infinita in mai bine!

Finala Bravo, ai stil Celebrities, sâmbătă, 19 decembrie

Speram insa cu increderea aia subreda pe care o aveam in mine atunci cand am acceptat provocarea asta! Dar iata ca exista moduri prin care Universul iti arata ca trebuie sa crezi si ca pana la urma: poti!”, a spus Deea Codrea.

Pentru marea finală a competiției, Deea susține că are totul pus la punct și promite un show excepțional, care ne va lăsa pe toți cu gura căscată.

Am totul pus la punct! Voi face exact ce mi-a fost extrem de greu sa fac tot sezonul: un show total! Va fi povestea mea, cu emoții, cu evolutie, cu schimbare. Practic voi fi eu! Si imi voi folosi sensibilitatea ca pe o super putere, care sper eu sa functioneze in seara cea mare”, a declarat Deea Codrea.

