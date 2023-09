Deea Codrea nu vrea sub nicio formă să își boteze copilul! Ce părere are familia ei despre decizia pe care a luat-o: „Noi decidem momentan asupra lui”

In articol:

Deea Codrea se poate declara o femeie împlinită, pentru că pe lângă succesul profesional, fosta concurentă „Bravo ai Stil” are și o familie superbă formată din soțul ei și băiețelul lor de aproape doi anișori.

Familia Deei Codrea, deranjată că aceasta nu și-a botezat copilul

Un lucru pe care nu multă lume îl știe despre ei este că au ales să nu își boteze copilul, lucru care i-a cam revoltat pe membrii familiei lor. Ce părere au avut aceștia despre decizia cuplului?

Deea Codrea a recunoscut de mai multe ori că nu și-a dorit să își creștineze copilul pentru că vrea ca alegerea religiei să îi aparțină, iar această decizie a venit după ce s-a consultat destul de mult cu soțul ei. Ceilalți membri ai familiei nu au fost neapărat de acord cu acest lucru, însă au fost nevoiți să accepte, într-un final. Deea a subliniat că este copilul ei și al iubitului său, iar ei sunt singurii în măsură care decid, momentan, pentru el.

„Eu împreună cu iubitul meu ne-am propus să lăsăm cumva lucrurile la liber pentru cel mic. De aceea nu îl postez, nu i-am făcut un cont de instagram, nu este doar legat de botez. Dacă aș fi putut să nu îi pun un nume și să își aleagă el numele mai târziu, aș fi făcut și asta, dar nu a fost posibil. Legat de botez, nu am simțit. Asta nu înseamnă că nu suntem credincioși, suntem ortodocși amândoi. Da, nu este genul acela de credință în care stăm în Biserică în fiecare zi, fi crescut cu această credință, iar când el își dorește să facă acest pas, sau să aleagă orice altă alegere, noi vom fi acolo să îl înțelegem și să nu îl schimbăm cu nimic.

Părinții noștri s-au abținut din a ne presa cu botezul, au fost așa câteva apropouri, tot să mai încerce să vadă dacă nu cumva ne răzgândim, în schimb, bunica mea, care m-a crescut și care este foarte religioasă, mă ducea la Biserică când eram mică, de fiecare dată când mă plângeam de câte ceva de Lian, îmi spunea: Pai da mamă, dacă nu îl botezați. Mi s-a părut foarte amuzant, de fiecare dată. Însă, noi ne am susținut foarte puternic alegerea și ei au înțeles până la urmă, doar este copilul nostru, noi decidem momentan asupra lui și ne dorim să nu alegem prea mult în locul lui”,

Deea Codrea nu își dorește să se căsătorească

a spus Deea Codrea, potrivit spynews.ro.

Deea Codrea și iubitul ei nu plănuiesc să se căsătorească în viitorul apropiat, mai ales că ei nu cred în aceste formalități. Fosta concurentă „Bravo ai Stil” a mărturisit că ea a mai fost căsătorită li a îmbrăcat rochia albă, iar acum nu i se mai pare atât de interesant să repete experiența.

Citește și: Deea Codrea nu își mai dorește al doilea copil! "Vreau ca el să aibă toată atenția" Ce a speriat-o pe vedetă atât de tare?| EXCLUSIV

„Nu credem foarte mult în rigorile acestea impuse, până la urmă de cine, de societate!? Pentru că nu a venit nimeni să spună că este mai bine așa sau mai rău așa. Nu are legătură cu faptul că eu am fost căsătorită, am fost mireasă și nu a mers. Nu are legătură pe această logică. Cred că orice femeie care nu a ajuns să îmbrace rochia albă, își dorește să vadă cum este acestă experiență. Eu, pentru că am trăit-o, recunosc că nu mai este un wow pentru mine să mă căsătoresc”, a adăugat ea potrivit sursei citate.