Deea Codrea, probleme înainte de naștere! Influencerița se află pe ultima sută de metri cu sarcina: „Dureri cu plânsete...”

Deea Codrea și iubitul ei, Andrei, urmează să devină părinții pentru prima dată! Cei doi vor avea un băiețel, iar momentul este tot mai așteptat. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities” este în aceste momente la Constanța, unde o să și nască. Influencerița a intrat deja în săptămâna 39 de sarcină și este tot mai aproape de moemntul în care își va ține băiețelul în brațe.

După ce a lipsit o scurtă perioadă de timp de pe rețelele de socializare, Deea Codrea le-a făcut mai multe dezvăluiri urmăritorilor ei. Ea a anunțat că a avut niște dureri cumplite, moment în care a crezut că o să intre în travaliu.

„Vă mulțumesc pentru toate mesajele, sunteți minunați. Nu am fost așa activă pentru că am avut trei zile super grele. Am avut o problemă groaznică cu nervul sciatic, bebe aparent apăsa pe el. Îmi crea aceste probleme de mobiliate și nu puteam să stau în picioare pe loc. Asta însemna că nu puteam sta în fața oglinzii sau să îmi fac duș fără să ridic un picior undeva în aer sau să îl sprijin. N-aveam nicio problemă să urc scări sau să merg. Din weekend am observat că nu puteam să urc scările, m-am pus în fund, în mijlocul scărilor. Dureri groaznice, am crezut că în momentul ăla nu mi se instalează travaliul atunci nu știu când se mai instalează. Dureri cu plânsete, criză de durere, ceva atât de rău eu nu am mai avut până acum. Au trecut, Slavă Domnului!”, a povestit Deea Codrea, la Instastory.

Deea Codrea este în săptămâna 39 de sarcină [Sursa foto: Instagram]

Deea Codrea, despre problemele de dinainte de naștere

Deea Codrea a mai spus că a apelat la ajutorul unui specialist pentru durerile pe care le simțea. În momentul de față, ea se simte mai bine și le mulțumește tuturor celor care i-au dat mesaje în aceste zile.

„Am fost la un osteopat aici în Constanța, mi-a făcut câteva exerciții, masaje. Când am plecat de acolo și am urcat în mașină am izbucnit în plâns. Mă simțeam anesteziată, că nu exist, doarte ciudată senzația. Aseară când am mers să îmi fac rutina de seară, mi-am dat seama că nu mai trebuie să îmi pun piciorul pe chiuvetă. Mă simt mai bine, mai funcțională. Îmi făceam duș așezată pe minge. Abia puteam să mă schimb, efectiv groaznic. Trebuia tot timpul să depind de Andrei. Nu știu ce m-aș fi făcut fără el. Nu știu cum a reușit să îmi înțeleagă toate stările. Nu am nicio problemă în a aștepta în travaliu. În momentul în care ai o durere de genul ăsta nu te mai gândești la nimic. Intri într-o stare de supraviețuire. Astăzi mă simt mai bine și abia aștept să ieșim și să ne bucurăm de oraș, de vreme”, a continuat influencerița.