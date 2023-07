Deea Maxer a postat imaginea emoționantă cu cel mai nou membru al familiei! Bruneta nu a putut să nu împărtățească asta și cu fanii ei: „Noua șefă”

In articol:

Deea Maxer trece printr-o perioadă frumoasă a vieții. După divorțul de Dinu Maxer, bruneta are o nouă relație și pare mai fericită ca oricând. Chiar dacă este în culmea fericirii alături de bărbatul care i-a furat inima, Deea se concentrează și pe cei doi copii pe care îi are împreună cu Dinu.

Deea Maxer, imagine emoționantă pe rețelele de socializare

Deea Maxer este una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc, iar acest lucru se poate observa cu ușurință. După ce a divorțat de Dinu Maxer și și-au aruncat vorbe tăioase, bruneta are o nouă relație și pare mai fericită ca niciodată. Chair dacă formează un cuplu cu Robert Drilea, bruneta nu a uitat de cei doi copii si săi, pe care îi are cu fostul soț. Astfel că de câte ori are ocazia ea postează poze cu cei mici și se mândrește cu ei peste tot.

Recent, Deea Maxer a postat o imagine de-a dreptul emoționantă, chiar pe pagina sa de Instagram. Bruneta a ținut să împărtășească momentul și cu urmăritorii săi de pe Instagram.

În postarea făcută de brunetă se află fiul ei, Andreas și doi dintre verișorii săi.

Verișorii lui Andreas sunt chiar copilașii fratelui lui Dinu Maxer. Chiar și așa, Deea Maxer nu a avut nicio ezitare în a posta imagini cu cei doi.

Astfel că, în imagine Andreas o ține pe verișoara lui în brațe, mezina familiei, iar celălalt verișor al băiatului stă chiar lângă el.

La postarea făcută, Deea a adăugat și un mesaj.

„Andreas și verișorii. Băieții și noua șefă, Ayana”, a scris brunet la postarea sa de pe Instagram.

Deea și Dinu Maxer s-au despărțit după 18 ani de mariaj

La sfârșitul lunii martie a anului acesta, Deea și Dinu Maxer au anunțat că și-au spus ”ADIO”. Vestea despre divorțul dintre cei doi a șocat și întristat pe toată lumea, mai ales că atunci când apăreau undeva păreau mai fericiți ca niciodată.

„Am decis să ne încheiem căsătoria după 18 ani de relație plini de iubire, fidelitate, respect și muncă depusă cot la cot în tot ceea ce am construit!”, au mărturisit Deea și Dinu Maxer la momentul acela.

Relația dintre cei doi s-a rupt după 18 ani, ceea ce a pus pe toată lumea pe gânduri. Unul dintre motivele despărțirii lor au fost anumite neînțelegri ce aveau loc din ce în ce mai des. De asemenea, cei dopi au mai precizat că de când au apărut copii pe lume s-au răcit și nu și-au mai făcut foarte mult timp pentru ei.

„Copiii te îndepărtează, uneori, ca și cuplu! Nu mai aveam timp și pentru noi, din cauza lor. În ce mă privește, am trecut cu bine de criza bărbatului de 40 de ani, că bat spre 50 de ani. Îmi reproșez totuși că niciodată nu i-am adus flori Deei.”, spunea Dinu Maxer în urmă cu ceva timp.