Deea Maxer a recunoscut public că Dinu încă o caută! Fosta soție a artistului a povestit totul, la scurt timp după ce el s-a afișat cu noua iubită: „M-a contactat zilele trecute”

Dinu și Deea Maxer au trăit o poveste de dragoste timp de 18 ani, care s-a încheiat printr-un divorț, în urmă cu doar câteva luni. În prezent, ambii și-au refăcut viața sentimentală alături de alte persoane, dar sunt încă implicați în subiecte comune. Zilele trecute, Dinu Maxer și-a oficializat relația amoroasă cu Magdalena Chihaia, iar fosta lui soție nu s-a putut abține și a dezvăluit că bărbatul a căutat-o, chiar după ce a confirmat relația cu actuala iubită.

Deși Dinu și Deea Maxer au declarat că, după divorț, au încheiat orice legătură și vorbesc doar despre cei doi copii pe care îi au împreună, se pare că există și alte lucruri care încă îi unesc. La puțin timp după ce fostul ei soț s-a afișat în brațele noii sale iubite, Deea Maxer a ieșit în public și a povestit că Dinu încă o caută și îi cere ajutorul. Mai exact, vedeta a mărturisit că ea și tatăl copiilor ei sunt implicați împreună într-o afacere cu produse cosmetice, iar Dinu nu s-a sfiit să o contacteze zilele trecute, pentru a-i cere o părere cu privire la acest proiect.

„Noi ținem legătura strict legat de copii. Și atunci când e nevoie, profesional. De exemplu, Dinu m-a contactat zilele trecute legat de o problemă, să-i spunem așa, vizavi de busnisse-ul pe care-l avem de gestionat împreună, și anume afacerea cu produse cosmetice. Din care facem parte amândoi, de vreo doi ani. Fiecare dintre noi are o echipă de vânzări, iar eu gestionez tot busnisse-ul. Dinu e în echipa mea. Eu sunt liderul, eu mă ocup de vânzări.(...) În compania aceasta, nimeni nu are șef. Aș putea spune că-i generez venit, nu că-i sunt șefă”, a declarat Deea Maxer pentru Cancan.ro.

Deea Maxer a dezvăluit că fostul ei soț încă o caută, deși tocmai ce și-a oficializat relația cu Magdalena Chihaia [Sursa foto: Facebook]

Dinu Maxer are o nouă iubită

Deși fosta lui soție și-a refăcut viața sentimentală imediat după divorț, Dinu Maxer a preferat singurătatea, până acum puțin timp.

Zilele trecute, Magdalena Chihaia a confirmat că are o relație cu artistul, la câteva zile după ce el a declarat că iubește din nou. Dinu Maxer nu a vrut, inițial, să dezvăluie identitatea femeii care îl face fericit, spunând doar că, într-adevăr, se află într-o relație, dar că vrea să își țină partenera secretă.

„Viața mea personală momentan e secretă. Da, îmi place cineva în acest moment. Am cunoscut-o dinainte să plec la mare. Am știut cum să ne ferim până acum. Nu am ieșit din tipar, am zis că-mi plac brunetele. Am decis amândoi să nu mai declar nimic. Nu vrem să se știe. Suntem de ceva vreme împreună și nu s-a aflat!”, a declarat Dinu Maxer, conform Cancan.