Deea Maxer a recunoscut tot, după ce ea și Dinu au fost acuzați că și-au înscenat divorțul: „Vom fi împreună”. Cei doi nu și-au spus „adio” definitiv

In articol:

Deea și Dinu Maxer au format unul dintre cele mai iubite și apreciate cupluri din showbiz-ul românesc, însă după 18 ani de relație, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Imediat după ce au anunțat divorțul public, mulți dintre fanii celor doi s-au grăbit să spună că separarea ar fi doar o strategie de publicitate și, că de fapt, vestea divorțului este una falsă.

Cu toate acestea, însă, deși până acum a dorit să păstreze tăcerea și să nu ofere detalii despre separare, cel care a vorbit despre acest subiect fiind chiar Dinu Maxer, Deea a decis să facă o serie de declarații despre divorț, explicând concret că separarea chiar s-a produs și nu au apelat la asta în scop de marketing.

Citește și: Ce s-a întâmplat în trecut a dus la divorțul dintre Deea și Dinu Maxer? Val de reacții în mediul online: „Săraca. Ea nu a apucat să traiască, să se distreze”

Mai mult decât atât, cei doi nu și-au spus ”adio definitiv, având în vedere că, în continuare, Deea și Dinu au un business împreună, evenimente la care vor participa amândoi și, totodată, având doi copii de care se ocupă împreună, spune ea.

Citeste si: Milena și Constanția, schimb de replici acide, în a doua ediție a emisiunii ”Bravo, ai stil!” Reacția juraților le-a lăsat pe concurente cu gurile căscate- kanald.ro

Citeste si: Un asteroid uriaș de mărimea a 90 de elefanți se îndreaptă cu viteză spre Pământ. Anunțul de ultimă oră făcut de NASA- stirileprotv.ro

“Dacă am ajuns la divorț, consider că deja am dat răspunsul. Legat de viitor nu mă pot pronunța. Restul doar Dumnezeu știe. Dar cred că amândoi știm ceea ce vrem. Divorțul nostru nu-i pentru publicitate, timpul va demonstra asta. Nu fac din acest divorț marketing, dacă asta urmăream, ieșeam și făceam declarații. Dar eu nu comentez nimic despre divorț.

Avem evenimente antamate, avem proiecte comune. Spectacolele le vom continua, în următoarea perioadă vom fi împreună pe scenă. Avem și un business pe partea de vânzare produse cosmetice, în cadrul unei companii în care ne-am alăturat împreună…E un brand ajuns la nivel internațional”, a declarat Deea Maxer, pentru Cancan.ro.

Ce spunea Deea Maxer, înainte de a se afla că divorțează

În luna ianuarie a acestui an, Deea Maxer dezvăluia că în anul 2023 își dorește să se dedice mai mult ei, motiv pentru care a început să facă lucruri în acest sens, cum ar fi să abordeze un stil de viață

sănătos, slăbind astfel 10 kilograme, dar și să pună bazele unei afaceri, care a început să aibă succes.

Citește și: "Mai ies și ei din anonimat". Divorțul dintre Dinu și Deea Maxer, strategie de marketing?! Nu ar fi primele vedete care recurg la această manevră

Tot atunci, tânăra spunea că simte că s-a lăsat pe un plan secund, de aceea dorește să aibă mai multă grijă de ea și să facă lucruri doar pentru ea.

Citeste si: „Să ne rugăm Domnului și Măicuței Domnului ca să ne ocrotească.” Maria Ghiorghiu, nouă previziune-șoc pentru români chiar înainte de Paşte! Ce i-a apărut în vis- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 3 aprilie 2023. Ce sfânt este sărbătorit luni?- stirilekanald.ro

Citeste si: Anunțul Shakirei care a emoționat o planeta întreagă. Cântăreața și-a luat copiii și a plecat definitiv din Spania: "Mulțumesc celor care m-au încurajat și mi-au șters lacrimile!"- radioimpuls.ro

"Nu există relație de succes, să știi. Există o relație cu o bază extraordinară, cu iubire, cu fidelitate, și atunci da, dar nu există perfecțiune. Ambiția este că tindem către perfecțiune, de fiecare dată. Eu fac obsesii pentru tot ceea ce înseamnă organizare, familie, dezvoltare, dar cumva pentru alții. Și anul asta am realizat că trebuie să am grijă și de mine. Am început prin a pune la punct sănătatea din punct de vedere al alimentației. Și am început să fac asta anul trecut în vară, iar până acum am slăbit 10 kilograme.(...) Când am realizat că lucrul ăsta îmi este toxic și mă duce într-o zonă de epuizare, din cauză că eu mâncam prea mult și incorect și mă încărcam cu o energie, mă întrebam de unde sunt obosită, așa lipsită de vlagă, de ce nu reușesc să mă concentrez. Femeia din ziua de astăzi este sub presiunea societății, suntem într-o continuă luptă.

Mi-a zis cineva: 'Nu-i așa că nu te-ai regăsit?'. Asta fac. Încerc să descopăr încă, îmi doresc să fiu bună pe mai multe planuri. M-am dat jos de pe acel piedestal unde oamenii spun: 'Ești persoană publică, ești vedetă' și m-am înscris într-o companie de cosmetice pentru că iubesc tot ceea ce înseamnă skincare și machiaj. Și mi-am dorit să fac performanță în domeniul ăsta. Și am făcut. Am devenit consultant, am cunoscut un sistem, niște produse și am ajuns să fac business din asta. N-a contat că eu o iau de la zero și că sunt soția lui Dinu Maxer. Irelevant. Eu sunt Deea și știu că eu pot și vreau să mă dezvolt. Și mai mult decât atât. Eu vreau să împărtășesc lucrul acesta cu femei din comunitatea mea care veneau și îmi spuneau: Deea, am divorțat, îmi cresc copilul singură, n-am bani de scutece, eu ce fac?', povestea Deaa Maxer, în urmă cu ceva timp, în emisiunea moderată de Dana Istrate.

Deea și Dinu Maxer [Sursa foto: Instagram]