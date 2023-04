Deea Maxer, declarație publică de dragoste: "Mi-ai pus foc în vene. De iubire”. Fosta soție a lui Dinu Maxer se pregătește să anunțe că are o nouă relație?

In articol:

La sfârșitul lunii trecute, Deea și Dinu Maxer își anunțau divorțul printr-un mesaj comun, la 18 ani distanță de momentul în care și-au jurat iubire veșnică.

Nu a fost să fie să îmbătrânească împreună și fiecare a pornit pe drumul lui, cu câte un copil alături, luând pe toată lumea prin surprindere.

Deea Maxer, mesaj de iubire în online

La acea vreme, deși ei au negat, s-a zvonit că Deea și-ar fi dorit separarea pentru că ar fi avut deja pe altcineva.

Iar acum, acest fapt, pare, cel puțin în ochii internauților, din ce în ce mai plauzibil.

Asta și datorită mesajelor pe care bruneta le publică pe rețelele de socializare, acolo unde este foarte activă și unde se motivează singură să meargă mai departe după eșecul matrimonial.

Ultima sa postare fiind una de dragoste, prin care, surprinzător sau nu, la scurt timp de când a devenit o femeie singură și disponibilă, își cântă iubirea, ceea ce ar putea duce pe toată lumea cu gândul la un posibil anunț amoros.

Vedeta a lăsat să se înțeleagă că ar fi îndrăgostită și că se simte deja iubită și apreciată, fără a spune cui îi este dedicat mesajul.

"Mi-ai pus foc în vene/ De iubire și-apreciere.", a fost mesajul scris de vedetă pe Instagram.

De altfel, nu este primul mesaj de suflet pe care Deea Maxer îl publică de când nu mai este soția artistului. Recent, tot în online, vedeta se arată încrezătoare în viitor și mulțumea destinului pentru ce are, ce este și ce face.

Vedeta spunea că de acum încolo drumul ei prin viața va fi ușor, presărat, ca și până acum, cu noroc, iubire, sănătate și bani.

„Am deja tot ce am nevoie. Tot ceea ce am este tot ce am nevoie. Orice îmi doresc voi primi, pentru că realitatea mea este creată de mine. Am succes, sunt în pace, sunt liberă, sunt înțeleaptă, sunt energie potențială și ar trebui să mă ridic ca Phoenix. Sunt sănătoasă, sunt bogată, sunt putere, sunt talent”, este citatul distribuit de Deea Maxer în mediul online.