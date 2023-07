Deea Maxer le dă peste nas răutăcioșilor! Mesajul pe care l-a transmis special pentru cei ce i-au criticat alegerea destinației de vacanță: „Unii spun că e pentru săraci”

Cum se înțelege Dinu Maxer cu noul iubit al fostei soții

Dinu Maxer a vorbit în urmă cu câteva săptămâni despre noua relație a fostei sale soții. Bărbatul susține că a acceptat foarte ușor că fosta parteneră și-a refăcut viața alături de altcineva și, ceea ce îl bucură și mai tare, este că și cei doi copii ai lor, Maysa și Andreas, se înțeleg de minune cu Robert Drilea.

„Știu că toată lumea a fost șocată că eu, unul, l-am acceptat foarte ușor pe iubitul Deei. Am dat noroc cu el, vorbim, ne înțelegem ca între bărbați. Dar, am considerat că e mai important faptul că el a făcut-o fericită pe Deea, care este mama copiilor mei. Până la urmă, fericirea ei se răsfrânge și asupra copiilor mei. Eu chiar mi-am dorit mult ca Deea să-și găsească un bărbat, care să o scoată din depresia post divorț în care intrase. Eu am avut-o pe Ada, care a fost o relație pansament, și am observat că ea suferea mult atunci pentru că eu îmi găsisem deja pe altcineva, și ea nu. Copii au trecut cu bine peste acest șoc al separării noastre. Ei l-au cunoscut deja pe Robert, noul iubit al Deei. Recunosc, însă, că pentru mine a fost un șoc mare că Maysa, mai ales, l-a aceptat foarte repede pe el. și Andreas la fel!”, a mărturisit Dinu Maxer, conform Click.

Deea Maxer și noul iubit, Robert Drilea [Sursa foto: Instagram]