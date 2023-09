Deea Maxer, mamă cu normă întreagă! Vedeta a dezvăluit prin ce schimbări trec copiii ei în această perioadă: „Începe nebunia!”

In articol:

După ce a început o relație cu Robert Drilea, Deea Maxer a fost aspru criticată pentru faptul că ar petrece prea mult timp cu iubitul și și-ar neglija copiii. De curând, fosta soție a lui Dinu Maxer s-a întors din vacanța romantică pe care a petrecut-o în Dubai, alături de actualul ei partener și a devenit, din nou, mămică cu normă întreagă.

În ultimele zile, Deea le-a arătat răutăcioșilor că este în continuare o mămică extrem de implicată în creșterea copiilor ei, alături de care a petrecut foarte mult timp, pentru a recupera zilele în care au fost la distanță. În această dimineață, Deea Maxer le-a dat fanilor ei vestea cea mare, povestind că fiica ei și a lui Dinu Maxer, Maysa, în vârstă de 4 ani, a început deja grădinița. Astăzi, fetița artistei a mers în prima zi din grupa mijlocie, iar celebra ei mămică nu și-a putut stăpâni entuziasmul și le-a povestit totul urmăritorilor ei de pe Instagram, publicând un videoclip în care ea și Maysa poartă un dialog savuros.

Mai mult, vedeta este foarte emoționată de schimbările prin care trec copiii ei, mărturisind că și Andreas, fiul ei cel mare, se pregătește să înceapă școala.

„Deea Maxer: Bună dimineața! Astăzi este prima zi oficială de grădiniță! Maysa merge deja de câteva zile la grădi, dar astăzi au petrecerea!

Maysa: Sunt îmbrăcată în dres!

Deea Maxer: Ești îmbrăcată în dres, iubita mea. Ai dres de prințesă cu rochița ta frumoasă! Andreas acum, la ora 9, a intrat și el la baschet până la 10 și de săptămâna viitoare începe nebunia!”,

a povestit Deea Maxer pe rețelele de socializare.

Fetița Deei Maxer a mers astăzi în prima zi de grădiniță [Sursa foto: Instagram]

Deea Maxer și Robert Drilea plănuiesc o vacanță alături de copiii vedetei

Nu este un secret faptul că Deea le-a făcut deja cunoștință copiilor ei cu actualul ei iubit, iar aceștia se înțeleg foarte bine, căci au apărut de multe ori împreună pe internet. După ce s-a întors din vacanța din Dubai, Deea Maxer a dezvăluit că, deocamdată, ea și Robert Drilea nu vor mai pleca în niciun concediu, însă, cu siguranță, următoarea vacanță va fi în formulă de 4, căci vedeta și iubitul ei își doresc să călătorească împreună cu cei doi copii ai artistei, Andreas și Maysa.

„Nu ne-am plănuit încă o altă vacanță pentru că atunci când te întorci din vacanță te apuci de muncă, nicidecum să plănuiești o altă vacanță. Anul acesta ne-am plănuit două concedii și le-am bifat deja, am mers în Grecia, apoi am mers cu copiii în țară, iar acum am plecat în Dubai și Abu Dhabi. În această toamnă vrem să muncim, să ne umplem la loc portofelele și cu siguranță următoarea vacanță va fi în 4 și vrem să plecăm cu copiii undeva”, a spus Deea Maxer pentru Spynews.ro.