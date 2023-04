Deea Maxer nu se ascunde! Cu cine s-a mutat, de fapt, după ce a divorțat de Dinu Maxer și și-a luat fiica?! „Încerc să mă împart”

In articol:

Divorțul dintre Deea și Dinu Maxer a fost unul neașteptat, căci după 18 ani de relație, cei doi foști soți au decis să-și spună ”Adio”. În primă fază, mulți dintre fanii cuplului nu au crezut că anunțul este unul real, unele persoane fiind de părere că este o strategie de marketing, însă la o lună de la vestea neașteptată, totul s-a dovedit a fi adevărat.

De precizat este că, după separare, fiul celor doi a rămas în grija lui Dinu Maxer, iar fiica lor a rămas cu Deea, însă asta nu reprezintă o problemă, căci vedeta a cumpărat un apartament în același bloc cu fostul soț, pentru ca cei doi copii să crească împreună și să petreacă timp în prezența ambilor părinți.

Ei bine, însă, Deea Maxer a vorbit recent despre faptul că după divorțul de Dinu beneficiază de ajutor chiar din partea părinților ei, care s-au mutat alături de ea și fiica sa.

„Încerc să mă împart între casă, gătit, treburi, copii. Am trei joburi, lucrez în mai multe domenii, în marketing și online, în social media, creație-conținut, am contracte de colaborare, de imagine. Sunt director la firma de cosmetice, mai sunt și spectacole.(...) În acest moment mă aflu într-un turneu național de beauty, în mai multe orașe din țară. Am consultanță în mai multe orașe. Acum sunt în Târgu Jiu, mâine voi ajunge la Timișoara. Vizez mai multe orașe, Satu Mare, Sibiu, Cluj, Brăila. Mă întorc peste patru zile. Plec o dată pe lună. Părinții mei s-au mutat la mine, mama se ocupă de fetiță, o duce la grădiniță”, a declarat Deea Maxer, pentru Cancan.ro.

Deea Maxer s-a îngrășat 5 kilograme în ultima perioadă

Deși a slăbit 15 kilograme într-un an, Deea Maxer s-a îngrășat, însă, 5 kilograme în ultima perioadă, dar chiar și așa, tânăra a explicat că situația nu va rămâne în acest fel, căci se va pune serios pe slăbit în perioada care urmează.

„Am slăbit 15 kilograme într-un an. Am mâncat doar o dată pe zi și am mers la remodelare corporală. În ultimul timp însă, m-am îngrășat cinci kilograme. Din păcate nu am mai continuat ce făceam înainte. Până la vară, vreau să-mi fac timp de sală, să am un corp perfect de plajă, în costum de baie ”, a mai spus Deea Maxer.

