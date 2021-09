Defilarea lui Ruxi din Gala Bravo, ai stil!, întreruptă de „Dana Budeanu” care a făcut-o praf: „Ametito, trebuie să umbli mereu cu fața acoperită..."

In articol:

Când Ilinca Vandici i-a anunțat lui Ruxi numele, iar porțile s-au deschis, toată lumea a amuțit. Cu o rochie de culoare galbenă, din satin, extrem de decoltată și cu o crăpătură foarte mare, care îi descoperea atât piciorul, dar și posteriorul bombat și foarte bine lucrat la sală, concurenta a reușit să surprindă pe toată lumea! Totuși, la nici câteva secunde după ce și-a început defilarea, muzica s-a oprit, iar cineva, total neașteptat, și-a făcut apariția.

Este vorba despre „Dana Budeanu”, care a fost foarte aspră cu Ruxi.

Surpriză la Bravă, ai Stil! Celebrities! „Dana Budeanu” a venit și a jurizat-o pe Ruxi

Totul este un pamflet și trebuie tratat ca atare! Ionuț Rusu a venit în platoul Bravo, ai stil! Celebrities și a jucat persoanajul „Danei Budeanu”, care a criticat-o dur pe Ruxi. Totul face parte din numărul concurentei pe care l-a prezentat în prima Gală a emisiunii!

"Ce-i mai, cu prelata asta pe tine? I-a ramas cuiva cortul mic sau ce? Ai patat-o cu mustar? Ai venit de la festivalul berii. Ai bagat mici cu smantana si cu berica si ai patat asta, nu?"

Ruxi: "Stilistul mi-a zis sa o port ca..."

"Fa, cine-i stilistul tau, Serghei Mizil, baiatul care vinde pepeni de Dabuleni. Fataloaico, tinuta asta e maxim de carpeta din Serai. De unde esti tu? Esti taranca?! A, de la un sat mai mare. Ametito, tu nu esti de Bucuresti, esti de Dubai, stii de ce? Pentru ca trebuie sa umbli mereu cu fata acoperita, intelegi? Si trebuie sa iti tii burka pe fata si sa nu ti-o arati niciodata. Cu ce te ocupi tu, pui faianta? Ai scris o carte? Oracolul nu e o o carte. O femeie ca tine, stii in ce scrie? In ciorba. Scrii in ciorba un marar, un patrunjel in timp ce mafiotul sta pe canapea."

Momentul a fost savurat din plin atât de celalalte concurente, dar și de jurați, iar la final notele au fost pe măsură!