„Degustăm mâncarea pentru nuntă” În familia Sterp va mai avea loc o nuntă! Ileana Sterp este cea care a dat vestea cea mare

Astăzi, Ileana Sterp și partenerul său, Daniel Aloman, au mers la un restaurant pentru a degusta mâncarea pentru nuntă, însă nu, nu pentru lui Culiță sau a lui Iancu, ci pentru cea a finilor lor. Cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu în urmă cu mai mulți ani, însă acum a venit și rândul finilor lor, care, în curând, vor deveni soț și soție cu acte în regulă.

În timp ce degustau mâncarea, Ileana Sterp și soțul său, Daniel Aloman, s-au confruntat cu o dilemă, pe care nu au reușit să o deslușească nicicum. Iată despre ce este vorba!

Ileana Sterp nu mai ține minte ce mâncare a avut la propria nuntă

După ce au încheiat întâlnirea cu finii lor, direct din mașină, Ileana Sterp a împărtășit cu admiratorii săi din mediul online că nici ea și nici soțul său nu-și aduc deloc aminte ce preparate au avut pe masă pentru invitați la propria nuntă, menționând cu nici nu au gustat din preparate de la cel mai important eveniment din viața lor de cuplu.

„Am venit să degustăm mâncarea pentru nunta finilor. Am fost să degustăm mâncarea pentru nunta finilor noștri și noi tot aici în locul ăsta am avut nunta și l-am întrebat pe Dani dacă mai ține minte noi ce mâncare am avut. Eu nu mai țin minte deloc, pentru că nu am mâncat nimic la nuntă, nici eu, nici Dani. Sunt curioasă voi, mirilor, cei care ați avut nunta, dacă ați mâncat la nunta voastră și la un moment dat am întrebat la ciorbă, ce ciorbă am avut și Dani a zis că am avut ciorbă de urzici. De urzici am avut?”, a spus Ileana Sterp, în timp ce se afla cu soțul său în mașină.

„Ciolan cu fasole.”, a răspuns, în glumă, soțul tinerei mămici.

Sora lui Culiță Sterp este de părere că „pierderea de memorie” s-a instalat datorită faptului că au avut o zi mult prea frumoasă pentru a mai ține cont și de aceste detalii.

„Culmea, chiar nu mai țin minte absolut nimic. Cred că a fost prea faină ziua, încât nu mai ținem minte detaliile astea.”, a continuat Ileana Sterp.