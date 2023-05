Deian Sorescu, înțepătură indirectă pentru Dinamo după victoria FCSB - CFR Cluj 1-0: „Suntem cea mai iubită echipă din România, avem cei mai mulți fani”

In articol:

Etapa a opta a play-off-ului SuperLigii s-a încheiat duminică seară, 14 mai, cu victoria FCSB-ului în meciul cu CFR Cluj, de pe Arena Națională, scor 1-0. La finalul jocului, Deian Sorescu a oferit o declarație în care a transmis un mesaj indirect pentru fosta sa echipă, Dinamo.

Deian Sorescu, mesaj indirect pentru Dinamo după victoria FCSB-ului cu CFR Cluj 1-0: „Suntem cea mai iubită echipă din România, avem cei mai mulți fani”

Deian Sorescu joacă la FCSB din iarnă, urmând ca viitorul său la gruparea lui Gigi Becali să fie stabilit în funcție de câștigarea titlului, aspect anunțat de latifundiarul din Pipera. Însă, până atunci, Sorescu se bucură din plin de jocurile la FCSB și nu se sfiește să îi atace în mod indirect pe cei de la Dinamo. Astfel, după victoria FCSB-ului în meciul cu CFR Cluj, de pe Arena Națională, scor 1-0, Deian Sorescu a declarat că se simte fericit pentru reușită, dar și că echipa patronată de Gigi Becali are cei mai mulți fani, care nu sunt doar din București, ci

din toată țara.

„A fost o seară foarte frumoasă, atât pe teren cât și în tribune. Sper să fie în continuare alături de noi și să ne bucurăm împreună. Sunt fericit că am pus umărul și la titlul câștigat de Rakow, sper să reușim asta și aici. M-aș bucura să ies campion de două ori într-o săptămână.

Suntem cea mai iubită echipă din România, a fost o seară senzațională. Da, FCSB are cei mai mulți fani, nu sunt doar în București ci în toată România. Nu m-am gândit încă la meciul cu Farul. Am fost concentrat pentru partida cu CFR Cluj. Mai avem două finale pe care vrem să le câștigăm. Nu vreau să vorbesc de alt jucător, dar Denis e un fotbalist important. Știam când am venit că avem totul la dispoziție să ne batem la titlu.”,

a declarat Deian Sorescu, citează digisport.ro.

FCSB- CFR Cluj, scor 1-0, cu antrenorul Dan Petrescu suspendat

FCSB și-a adjudecat a treia victorie consecutivă în play-off, în meciul cu CFR Cluj, scor 1-0, disputat pe Arena Națională. Golul care i-a făcut câștigători pe elevii lui Gigi Becali a fost marcat de atacantul Florinel Coman, transferat de la echipa lui Gică Hagi. În timp ce CFR Cluj are un singur punct obținut în ultimele patru etapă și o singură victorie în play-off.

Dan Petrescu, antrenorul clujenilor, a fost suspendat pentru acest meci, din pricina cumulului de cartonașe galbene, scrie prosport.ro. Cu toate acestea, sursa notează că tehnicianul ar fi putut urmări partida din zona lojelor, așa cum se întâmplă de obicei în astfel de cazuri. Însă, Petrescu a ales să nu facă acest lucru și a rămas în camera de hotel, în București, întrucât a făcut deplasarea cu echipa.

La FCSB- CFR Cluj au fost prezenți 42.439 de spectatori, conform digisport.ro, iar cu acest joc clujenii și-au compromis șansele de a mai spera la aur în SuperLiga.

Clasament play-off după 8 etape jucate

Farul Constanța- 47 de puncte FCSB- 46 de puncte CFR Cluj- 39 de puncte Universitatea Craiova- 37 de puncte FC Rapid- 35 de puncte Sepsi- 26 de puncte

Program play-off etapa 9

Sâmbătă, 20 mai: Sepsi OSK- CFR Cluj (de la ora 20:30)

Duminică, 21 mai: Farul Constanța- FCSB (de la ora 21:00)

Luni, 22 mai: FC Rapid- Universitatea Craiova (de la ora 20:30)

