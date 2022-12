„Deja s-a ajuns prea departe”. Logodnica lui Culiță Sterp reacționează, după declarațiile artistului. Ce a spus despre acuzațiile care i-au fost aduse iubitului ei

In articol:

După accidentul pe care l-a provocat în Cluj-Napoca, Culiță Sterp a ajuns în centrul mai multor controverse.

Una dintre ele, și cea mai gravă, a fost răspândirea în spațiul public a unor informații false, conform cărora, manelistul ar fi fost implicat într-un accident rutier și în anul 2016 și că ar fi ucis un om.

Manelistul, susținut necondiționat de logodnica sa

Știre care s-a dovedit ulterior a fi falsă în totalitate, cel vinovat de moartea unei persoane fiind un alt bărbat, dar care poartă același nume: Nicolae Sterp.

Astfel că, după ce adevărul a ieșit la iveală, cântărețul a luat atitudine, a vorbit public și a și trecut la fapte, urmând toate procedurile pentru a ajunge în instanță cu cei care l-au denigrat.

Iar acum, în apărarea vedetei, pentru a-l susține, așa cum o face mereu, în mod necondiționat, logodnica lui Culiță Sterp a avut și ea ceva de spus.

Pe Instagram, mama copilului cântărețului a publicat acum un scurt mesaj pentru toți cei care l-au denigrat în această perioadă pe Culiță, pentru cei care au crezut informațiile apărute în spațiul public, pentru cei care l-au criticat în mod gratuit și pentru cei care nu au continuat să vadă în el omul bun de care ea este tare mândră.

Mesajul blondinei a fost alăturat video-ului publicat de Culiță pe canalul său de YouTube, acolo unde a spus cum stau, de fapt, lucrurile și cine îi va plăti pentru eticheta care i s-a pus în mod greșit.

”Deja s-a ajuns prea departe. Ascultați cu atenție cap coadă și o să înțelegeți, toți cei care ați arătat cu degetul, cât ați fost de prostiți”, a scris logodnica artistului.

Logodnica lui Culiță Sterp reacționează, după declarațiile artistului [Sursa foto: Instagram]

Culiță Sterp vrea să i se facă dreptate

Reacția viitoarei soții a artistului vine la scurt timp după ce chiar el s-a arătat vizibil supărat și enervat de cele întâmplate în ultima perioadă din viața sa.

Motiv pentru care, manelistul susține că se bazează pe justiția din România pentru a i se face dreptate, pentru a-și cere drepturile și pentru ca cei vinovați să plătească, la fel cum face și el acum, în cazul dosarului ce i s-a deschis, după producerea accidentului din Cluj-Napoca.

”Cum puteți să dați la televizor, vorbesc de două posturi pe care le-am și dat în judecată și am să le cer daune morale și materiale... Cum puteți să dați, nu că aș fi omorât un om, voi ați pus direct: Culiță Sterp a omorât un om în anul 2016. M-ați făcut recidivist, m-ați făcut criminal. Asta nu o să rămână așa. Cum puteți să plătiți un om care să spună minciuni, o să-l acționez și pe omul ăla în judecată. Cum să-l sune tata pe omul ăla, când el nu mai stă cu noi din 2014, eu vorbesc cu el o dată la jumătate de an. Eu am încredere în justiția din România că o să-și facă treaba și cu cazul meu, și cu cazul acesta”, este o parte din mesajul transmis public de Culiță Sterp.