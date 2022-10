Delia a apărut plină de vânătăi în fața fanilor ei. Ce s-a întâmplat cu artista cu puțin timp în urmă

In articol:

Delia și-a speriat fanii în momentul în care a apărut plină de vânătăi pe mâini și pe picioare în mediul online. Artista le-a explicat imediat despre ce este vorba și cum a ajuns să dobândească semnele atât de vizibile pe corp.

Nu mai e niciun secret pentru nimeni faptul că artista este pasionată de drumeții și de tot ceea ce înseamnă trasee de munte abrupte, dar care oferă peisaje parcă desprinse din rai. De această dată, Delia a încercat ceva cu totul nou, „Via Ferrata”, care înseamnă „Drumul de fier”.

Această activitate presupune parcurgerea unui drum montan cu ajutorul cablurilor, scărilor, podurilor trepte și a scoabelor metalice. Dacă până acum drumețiile sale s-au petrecut „orizontal” pe munte, de data aceasta a avut parte de o drumeție „verticală”. Împreună cu soțul său și alți prieteni, artista a urcat un munte, bifând pe lista de „to do” în această viață încă o activitate inedită, însă care este destul de slab accesată de oamenii din țara noastră.

Delia, aventură pe munte cu peripeții

De data aceasta, Delia a ajuns tocmai în Colfasco pentru „Via Ferrata”, fiind un sat de munte din nordul Italiei. Îndrăgostită de tot ceea ce înseamnă natură și munte, artista merge regulat în drumeții alături de partenerul său. Chiar dacă acest lucru înseamnă să depună un efort considerabil și chiar să se aleagă cu vânătăi serioase, pasiunea Deliei nu poate să o oprească din acest tip de activități pe cât de tentante, pe atât de palpitante și, uneori, chiar periculoase.

Delia, mesaj pentru admiratorii ei după scandalul declarațiilor sale controversate

Delia nu a rămas indiferentă în fața discuțiilor aprinse care au lat naștere în urma declarațiilor sale legate de aducerea pe lume a unui copil. Cu o zi în urmă, artista le-a mulțumit celor care i-au luat apărarea în mediul online, însă a menționat că nu este necesar să explice sau să i se ia apărarea pentru deciziile pe care le ia pentru propria viață.

„Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele de susținere, pentru video-urile pe care le-ați făcut. Nu e nevoie să mă apere nimeni, nu am nevoie să fiu apărată pentru... într-o lume normală la cap, nu ar trebui să fiu apărată dacă vreau să mănânc ceva, să mă îmbrac cuiva. Nu am nevoie să fiu apărată pentru că am răspuns unor întrebări. Am voie să zic că prefer apa plată și nu minerală, pot să fac asta?”, a spus Delia.