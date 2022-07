Delia a plecat într-o nouă vacanță! Artista a plecat departe de România

In articol:

Delia iubește să călătorească alături de partenerul său și de prieteni. Ori de câte ori găsește timp liber, nu ezită și mai bifează câte o destinație pe lista ei. Artista este foarte norocoasă pentru că are un partener care o susține în tot ceea ce face și care nu spune „nu” niciunei aventuri.

De data aceasta, artista nu a mai rămas în țara natală, ci a plecat în Italia.

Pasiunea cu care se mândrește Delia pe rețelele de socializare sunt vacanțele. În această perioadă, artista s-a aventurat din vacanță în vacanță și se pare că este departe de a pune stop acestui obicei. Iată unde a „staționat” de data aceasta Delia.

Citeste si: Delia, mămică de fetiță? Cum a aflat artista că ar putea avea o fiică

Delia se află într-o nouă vacanță

Artista împărtășește de fiecare dată cu fanii ei imagini din vacanțele în care ajunge. Delia este pasionată de hicking și de tot ceea ce înseamnă munte. De data aceasta a ajuns în Italia, în stațiunea Calfosch.

Citeste si: Culiță Sterp oferă recompensă pentru cei care îi pot da indicii despre hoți! Cât este dispus să scoată din buzunare- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Ca orice artist care se respectă, Delia își va petrece vacanța cazată într-un hotel de lux, de unde se poate bucura în voie de peisajele uimitoare din mijlocul munților italieni. Cântăreața își încântă de fiecare dată admiratorii din mediul online cu imagini și scurte filmulețe în care le arată peisajele de poveste pe care le admiră în vacanțele sale.

Citeste si: Delia se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Decizia luată de artistă, după diagnosticul pus de medici: ”Îmi dau demisia”

Cum se menține Delia la 40 de ani

În ziua de astăzi, majoritatea vedetelor de noi din țară își doresc să aibă un trup foarte bine lucrat la sala, însă nu și Delia.

Artista își dorește să fie fericită și să se simtă bine în pielea ei, chiar dacă acest lucru ar însemna să nu aibă pătrățele. Delia se iubește fix așa cum este. Talentul său este talentul la muzică, și nicidecum performanța la sala de fitness.

„ Vreau să vă spun că sunt extrem de fericită, pentru că nu am chef să am 6 pack. Sau mă rog, se poate întâmpla să fii fericit și să ai 6 pack. Sunt happy, vreau să enjoy life, să mănânc, să mă plimb și nu o să am 6 pack. Să nu fiți uimiți dacă vedeți că nu o să am. Deci nu am. Am așa un pic de fluffiness foarte simpatic. Nu datorez nimănui să am 6 pack. În meseria mea, nu cânt cu 6 pack. Nu știu de ce am simțit nevoia să transmit acest mesaj.

Dar vă puteți imagina cât de bine arăt. Vă zic și puteți să aveți încredere. Nativ am fost înzestrată destul de bine. Dacă m-ar preocupa atât de tare treaba asta, aș arăta ca Victorias Secret (n.r. fotomodele). Ești nebun? Top! Rachetă aș fi. Imaginați-vă versiunea aia atunci când nu vă place ce vedeți la mine, că am hainele prea largi, că mă ascund după haine, că de ce nu mă îmbrac mulat. Am potențial foarte mare, am datele genetice bune. E un act de curaj să ai date genetice bune și totuși să nu-ți pese ”, a transmis Delia pe rețelele sociale.