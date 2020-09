In articol:

Delia în lacrimi

Delia a trecut prin momente dificile în copilărie. După ce cunoscuta artistă a văzut filmulețul în care un tatăl din Bistrița-Năsăud își umilea propriul copil, cântăreața și-a adus aminte de anumite momente mai puțin plăcute.

Delia, momente cumplite în copilărie

Delia a izbucnit în plâns, după ce a văzut filmulețul în care un primar își umilește propriul copil. Artista le-a povestit cu lacrimi pe față că a trăit momente asemănătoare în copilărie, pe vremea când era la grădiniță. Se pare că Delia susține faptul că a fost umilită și chiar supusă la niște pedepse mult prea puternice pentru un copil. Toată povestea a fost postată pe contul de Instagram al artistei.

”Experiența pe care a avut-o fetița mi-a adus niște flashback-uri din grădiniță și cred că și creșă, pentru că am pățit chestii asemănătoare doar că pe noi când ne pedepseau ne lăsau în chiloți... fără nicio Drama Queen pe vremea aia așa erau și văd că așa e și acum. Părinții te băteau și la grădiniță primeai uneori același tratament și uneori am reacția asta când văd chestii asemănătoare cu ce am trăit.”, a spus Delia cu ochii în lacrimi despre perioada copilăriei sale!

Delia cu lacrimi în ochi

De asemenea, cântăreața a mai adăugat faptul că educatoarele pe care le avea la creșă le dădea, ei și celorlalți, cojile de la merele pe care ele le consumau.

”Țin minte când educatoarele de la creșă curățau niște mere și mâncau merele și ne dădeau cojile, ni le dădeau pe o tavă să mâncam”, a mai spus Delia pe InstaStory cu ochii în lacrimi.