Delia, afecțiunea pe care a ținut-o ascunsă! Mulți au acest diagnostic și nici măcar nu știu: "Dispare și reapare"

Delia a recunoscut că a trecut prin momente destul de dificile, din cauza unei afecțiuni cu care a fost diagnosticată. Vedeta a vorbit recent, în cadrul unui interviu televizat, despre perioada în care a aflat că are anxietate.

Delia: "Dispare și reapare, nu e o chestie pe care s-o pot controla"

Delia a dezvăluit că se numără printre persoanele care suferă de anxietate. Artista a declarat că are unele momente în care nu-și poate controla stările, din cauza stresului sau a emoțiilor puternice: "Dispare și reapare, nu e o chestie pe care s-o pot controla foarte mult. Nu pot să spun că am avut niște probleme, niște drame, dar am faze în care mă cuprinde anxietatea.

Pot fi minute în care simt o stare care nu mi-este foarte confortabilă și poate fi legată de un mic detaliu, poate fi provocată de o ieșire în public pe care nu o pot controla sau care nu-mi provoacă plăcere.", a mărturisit Delia, în cadrul unui interviu pentru un post TV.

Delia [Sursa foto: Instagram]

Cum reușește să treacă Delia peste momentele de anxietate?

Delia spune că de-a lungul timpului a învățat cum să facă față anxietății.

Vedeta a povestit că de fiecare dată când se confruntă cu o astfel de situație încearcă să nu se lase doborâtă de propriile gânduri și să-și găsească singură echilibrul: "E bine să te poți repoziționa de fiecare dată, să nu te lași doborât și să găsești echilibrul.", a adăugat artista.