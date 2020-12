Delia de la Puterea Dragostei explică, în premieră, scena fierbinte cu Marinescu, din camera roșie

In articol:

Delia a fost pusă la zid imediat de ceilalți concurenți după ce a fost filmată în ipostaze provocatoare cu Marinescu, însă ea a spus că ”doar s-a distrat” in camera rosie.

La scurt timp însă, Delia a cerut să fie eliminată din competiție și a plecat de la Puterea dragostei. A spus că nu i-a plăcut la Puterea Dragostei: ”era mult stres și prea puțină distracție”, în plus nu-i plăcea niciun băiat din competiție.

Delia si Marinescu au facut show in camera rosie[Sursa foto: Captură KANAL D]

Delia, despre momentul cu Marinescu: ”Îmi pare rău că nu m-am distrat mai tare”

Acum, Delia se află acasă, în Germania, acolo unde locuiește cu familia ei și povestește momentul fierbinte de la Puterea Dragostei. (Vezi aici amanunte despre show-ul dintre Delia si Marinescu)

”Eu m-am dus acolo ca să mă distrez, pentru că sunt tânără. Nici nu am intrat pentru cineva acolo. La început, nu-mi plăcea de Marinescu pentru că făcea mișto de toată lumea acolo. După un timp, mi-am dat seama că e un tip fain, cu care poți să te distrezi. Cred că e cel mai tare caracter de acolo. Nu-mi pare rău (n.red de scena din camera roșie). Mai rău îmi pare că nu m-am distrat mai tare. Pentru că acela a fost singurul moment din casă în care m-am distrat. Am primit foarte multe comentarii urâte după ce au apărut imaginile cu camera roșie. Dar, eu nu am făcut striptease, ca să fiu criticată”, a mărturisit Delia după ce a plecat de la Puterea Dragostei.

Ce au spus concurenții după ce au văzut-o pe Delia în camera roșie

Delia a povestit și că Andrada, care a avut o reacție exagerată după ce a văzut scena din camera roșie, și-a cerut scuze în afara emisiunii. Cât despre băieții care au tot comentat, iar unii chiar au condamnat-o, Delia are un singur mesaj: ”Dacă o să intru înapoi o să merg cu toți în camera roșie, ca să nu mai zică niciunul nimic”