Delia l-a luat în vizor pe Florin Salam! Ce a putut să spună despre manelist, după ce l-a auzit cântând live? "Se joacă foarte mult cu publicul"

Delia a recunoscut că recent a avut curiozitatea de a participa la unul dintre concertele lui Florin Salam. Artista a dezvăluit că a rămas plăcut surprinsă după ce l-a ascultat live pe manelist, căci bărbatul a reușit să o impresioneze cu prestația lui.

Delia, despre Florin Salam: "Cântă, probabil, foarte multe ore pe săptămână"

Delia a fost de curând invitată în cadrul podcastului lui Codin Maticiuc, împreună cu soțul ei. Printre alte subiecte legate de carieră și domeniul muzical, artista a fost provocată să dezvăluie și câțiva dintre soliștii ei preferați. Spre uimirea gazdei, cântăreața nu a stat deloc pe gânduri și l-a numit pe Florin Salam. Ea a recunoscut că a participat recent la un concert live al manelistului și a rămas surprinsă de vocea acestuia, după atâția ani în care care a urcat pe scenă: "Am o chestie foarte recentă. Ieri am fost la un concert Florin Salam. E rockstar. E mult mai mult decât voce puternică și anduranță, pentru că sunt covinsă că dacă nu ar fi avut anduranță, nu ar fi putut să reziste în industrie până la momentul ăsta.

Cântă, probabil, foarte multe ore, foarte multe zile pe săptămână. Se joacă foarte mult cu publicul. A fost prima experiență de genul și mi-a plăcut. Este pentru prima oară când l-am văzut cântând și nu accidental. Prima dată când m-am dus, am plecat de acasă special să văd LIVE.", a povestit Delia, în cadrul podcastului amintit.

Antonia, Andra și Ștefan Bănică, și ei pe lista de preferați ai Deliei

Florin Salam nu a fost singurul care a impresionat-o pe Delia, atunci când l-a văzut pe scenă. Și colegii ei de breaslă, Antonia, Andra și Ștefan Bănică, i-au creat o impresie bună solistei, prin modul în care au reușit să-și formeze un renume în industria muzicală: "Îmi place Antonia, cum arată, vocea, tot. Andra îmi place foarte mult, este foarte iubită de oameni, a știut cum să se poziționeze în acest timp.

Îmi place Ștefan Bănică pentru că are o aură de artist. Intră în încăpere și se umple camera cu aura lui de artist. Are ceva pe care multă lume nu o are.", a mai spus Delia, în cadrul aceluiași podcast.