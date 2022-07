Delia Matache, primele declarații după prăbușirea grețarilor din Alpii italieni, acolo unde se afla și ea. Artista a evitat la limită tragedia: „A fost o alegere de traseu spontană”

In articol:

Duminică, în Alpii din nordul Italiei, a avut loc o desprindere a unui bloc uriaș de gheață de pe ghețarul Marmolada, în Munţii Dolomiţi, provocând o avalanșă puternică. În urma incidentului, conform datelor, cel puţin șase persoane au fost ucise și altele au fost date dispărute, printre care se numără și români.

Una dintre victime ar fi putut fi Delia Matache, artista showbiz-ului ce se declară o împătimită a vacanțelor exotice, dar și a traseelor montane.

Delia Matache, primele declarații după prăbușirea grețarilor din Alpii italieni [Sursa foto: Facebook]

Delia Matache, la un pas de tragedia din Alpii italieni

La momentul actual, ea și soțul ei se află în Italia, însă, în ultima clipă, cei doi și-au ales un alt traseu montan pe care să-l parcurgă. În ciuda faptului că juratei show-ului de umor i-ar fi plăcut mult să parcurgă acea parte a versatului, destinul, parcă oferindu-le o șansă la viață, i-a îndrumat pe altă cale.

”A fost o alegere de traseu, ieri, spontană. Am zis să nu mergem pe acest ghețar. Mie mi-ar fi placut să merg acolo, fiind unul dintre cele mai înalte puncte din zona Dolomit și singurul ghețar din zona asta. Mi-ar fi plăcut să merg pe traseul ăsta, dar am ales un traseu la fel de spectaculos, fără ghețar, pe versantul opus. Ieri, în momentul în care am început traseul, căzuse parte din ghețar”, a spus Delia Matache, notează observatornews.ro.

Mai mult decât atât, vedeta spune că atât ea, cât și ceilalți turiști nu au știut de tragedia din Alpi până ce nu s-a tras un semnal e alarmă. Ba chiar, la momentul tragediei, mulți, printre care și ea, chiar au fotografiat versatul și se minunau de peisajele mirifice ale zonei, fără să știe că, de fapt, o avalanșă se producea la mică distanță de ei.

” Îl pozam și nu știam că a căzut. Fotografiam toată zona, ne bucuram de priveliști, nimeni nu știa că s-a întâmplat tragedia asta, pentru că nefiind de-ai locului nu cunoaștem foarte bine și nu ne-am dat seama că e ceva în neregulă cu forma de relief în sine", a mai spus cântăreața.

În urma celor întâmplate, fanii care o urmăresc în online și care știau că Delia se află în Alpii italieni s-au arătat imediat îngrijorați, însă artista i-a liniștit, spunându-le că se află în siguranță.

„M-am gândit la tine. Nu știu dacă ai ajuns până la Marmolada, s-a întâmplat un dezastru acolo, au murit câteva persoane și sunt dispărute destul de multe”, este mesajul unei fane pentru artista sa preferată.

Din fericire, Delia i-a răspuns imediat și a asigurat-o că ea și soțul sunt în siguranță.

„Eram pe Sassolongo. Am vrut și Marmolada, dar bine că n-am mers”, a replicat soția lui Răzvan Munteanu.