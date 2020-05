In articol:

Zilele trecute, a apărut informația că Delia și Mihai Bendeac ar putea să fie una dintre echipele de la Asia Express sezonul 4.

Delia a mărturisit însă că deși vrea să trăiască această aventură, singurul cu care ar pleca ar fi soțul ei. ”Singurul cu care aș merge ar fi bărbatul meu. În el am încredere, știu că e un luptător, se descurcă. Cu bendeac nu aș merge, el e dezaxat”, a spus Delia despre o eventuală participare a ei la Asia Express. Nu este prima dată când Delia, care este o împătimită a călătoriilor, vorbește despre Asia Express. Și după primul sezon al show-ului extrem, Delia a mărturisit că vrea să participe la emisiune.

Delia și Mihai Bendeac la Asia Express. Pe de altă parte, Mihai Bendeac s-a declarat ferm împotriva participării la show. ”Eu nu aș merge niciodată în Asia Express”, a spus actorul.

Delia este cunoscută pentru pasiunea ei pentru călătorii în locații exotice

Chiar la începutul acestui an, Delia și soțul ei Răzvan Munteanu au fost plecați aproape o lună în Asia. “Chiar dacă am fost în vacanță în Thailanda și Singapore înainte să începem filmările pentru iUmor nu m-am relaxat deloc, am fost în fiecare zi pe fugă, ne-am plimbat foarte mult, am fost extrem de activi”.

Care sunt concurentii Asia Express sezonul 4

Se pare că producătorii emisiunii a început deja să negocieze cu viitorii concurenți de la Asia express sezonul 4. Poate de aceea și Delia tot aduce vorba despre Asia Express. Până acum au apărut informații despre două cupluri care ar putea să participe la emisiune.

Este vorba despre Cătălin Bordea și soția lui, Livia, despre care se știe că sunt fani ai show-ului încă de la început, și despre cuplul de actori Cristina Ciobănașu și iubitul ei, Vlad Gherman, care sunt oricum sub contract cu Antena.

„Noi acum lucrăm deja, deși nu știm cum se va face. Noi lucrăm. Și anul trecut, în luna aprilie-mai deja lucram. La casting se lucrează deja. Imediat ce se termină un sezon începe să se lucreze la următorul sezon. Eu fac castingul după cum simt. Mi se propun mulți oameni și încercăm să-i amestecăm. Lucrăm cu o echipă și lucrurile sunt cam amestecate”, a spus Mona Segall, Producătorul General al emisiunii Asia Express.