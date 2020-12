Demet Ozdemir, Zeynep, din “Prizoniera destinului”:

Asemeni personajului pe care îl interpretează în serial, Zeynep, și viața frumoasei actrițe, în vârstă de 28 de ani, a fost plină de suișuri și coborâșuri. Demet, actrița de origine bulgara, s-a născut într-o familie absolut normala si are o sora si un frate. Viata lor nu a fost una lipsita de probleme.

Demet Ozdemir a recunoscut publicației Hurriyet că faima a fost cea care i-a distrus familia, părinții separându-se când fetele familiei au dorit să își depășească condiția și să își încerce norocul în Istanbul. Prima care s-a urcat în tren pentru o carieră în industria divertismentului a fost sora mai mare a actriței, la acel moment în vârstă de 19 ani.

“Sora mea a participat în public la emisiunea <Roata Norocului>, unde a fost remarcată și, la scurt timp după aceea, ea a primit o ofertă pentru a juca în clipul „İsyankar” al lui Mustafa Sandal. Tatăl meu nu știa ce se întâmplase și când s-a întors seara acasă ne întrebam dacă a aflat. Cu toții, și eu și sora mea și fratele meu, inclusiv mama, tremuram de frică. Am trăit cu frică aceea timp de o lună. Noi ne-am pus toate speranțele în acel clip pentru a ieși din orașul în care trăiam. Singura noastră șansă a fost sora mea, și ne gândeam că, dacă ar putea ajunge la Istanbul să câștige bani, noi am fi salvați. Aveam cuțitul la os. Ne-am făcut curaj și am vorbit cu tata, nu ne-a ascultat, dar am decis să plecăm oricum. Faima ne-a distrus familia!”, a povestit actrița publicației sus-menționate.

Demet Ozdemir avea atunci 11 ani. Viața din acel moment avea să fie grea, însă nu are regrete. Familia i s-a destrămat, mama a decis să rămână alături de cele două fiice ale sale, în timp ce fratele actriței a decis să plece în Germania la o bunică.

“Au fost și vremuri frumoase și dificile pentru noi toți. Când părinții mei au divorțat, bărbatul casei a devenit sora mea. Deși nu putea câștiga mulți bani, m-a ținut în școală. (…) Îmi doream să devin avocat. Cu tata nu m-am văzut ani de zile, s-a recăsătorit imediat ce s-a despărțit de mama, dar am făcut pace recent. Nu am crezut niciodată că ne urăște, a fost prea încăpățânat”, a povestit Demet pentru renumita publicație turcă.

Pe Demet Ozdemir o putem urmări în rolul principal feminin Zeynep, în serialul “Prizoniera destinului”, difuzat de miercuri până vineri, de la ora 20.00, la Kanal D.

sursa - hurryet.com