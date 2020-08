Dara Calleary[Sursa foto: Twitter]

In articol:

Ministrul irlandez al Agriculturii, Dara Calleary, a demisionat vineri după ce a fost surprins la un eveniment pe care Poliția îl investighează pentru încălcări ale reglementărilor legale privind prevenirea COVID-19.

Citeste si: CTP îl desființează pe Lucian Romașcanu după ieșirea la adresa juranliștilor: „A lucrat în industria de craci, ţ@&# şi buze siliconate şi acum vorbeşte de jurnalişti!?”

Dara Calleary, prima reacție după ce și-a anunțat demisia

Ministrul a declarat că a decis să părăsească singur funcția de conducere pentru că a încălcar reguli și a dezamăgit oameni.

„Vreau să le cer scuze tuturor. Am afectat eforturile depuse la nivel național pentru controlarea COVID. Am dezamăgit oameni, am înfuriat foarte mulți oameni, am stresat mulți oameni care au trebuit să ia măsuri foarte dificile în ultimele șase luni”, a spus ministrul demisionar în cadrul unui interviu acordat unui post de radio.

Citeste si: A fost sau n-a fost? Col. (r) SRI Tudor Pacuraru: În 89 am avut Revoluție, cu solidă imixtiune străină - evz.ro

Premierul a acceptat demisia ministrului și a atras atenția asupra faptului că evenimentul nici nu ar fi trebuit să fie organizat.

Citeste si: Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, concediat după ce a folosit un limbaj revoltător la adresa presei: „O să mai primească o p... în c... toți”

Dara Calleary a fost unul dintre cei peste 80 de participanți la un eveniment desfășurat la un hotel și organizat de Parlamentul irlandez. Evenimentul a avut loc la doar o zi după ce Guvernul de la Dublin a înăsprit restricțiile impuse pentru limitarea răspândirii coronavirusului. Alături de el au mai participat și alți politicieni printre care și comisarul european pentru Comerț, Phil Hogan.

Citeste si: Senatorul Daniel Breaz şi-a dat demisia din PSD: "Îmi continui activitatea ca independent"

Poliția irlandeză a anunțat că anchetează cazul pentru că acesta ar fi încălcat reglementările referitoare la sănătatea publică.

Irlanda este una dintre țările care în continuare menține cele mai stricte reguli pentru prevenția răspândirii coronavirusului.