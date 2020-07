Jurnalista Elena Vijulie Tănase a demisionat de la Digi 24

In articol:

Demisie șocantă în televiziune! Jurnalista Elena Vijulie Tănase lucra de opt ani la Digi 24, iar astăzi a anunțat că munca ei în calitate de jurnalist s-a încheiat. Jurnalista a făcut anunțul pe pagina ei de Facebook, fiind un text scurt și la obiect.

„Ieri, 28 iulie 2020, am demisionat de la Digi24. Încetarea contractului va intra în vigoare luni, 3 august 2020. Mulţumesc tuturor celor care mi-au fost alături în aceşti 8 ani”, transmite aceasta pe Facebook.

Elena Vijulie Tănase a demisionat de la Digi 24. Primele declarații

Elena Vijulie Tănase a realizat numeroase emisiuni și documentare, având prezențe constante pe post în emisiuni de actualitate.

Înainte de Digi24, Elena Vijulie a lucrat la BBC România și Realitatea Tv.

Jurnalista a declarat pentru Pagina de Media că intenţiona de mai multă vreme să-şi dea demisia de la postul de ştiri şi că se concentra pe proiecte de film documentar şi istorie recentă, domenii de care s-a ocupat şi la Digi24 în ultimii ani.

„Este o demisie amânată, în sensul că proiectele mele legate de film documentar şi istorie recentă cereau acest lucru. Pandemia a cerut cumva prezenţa mea ca jurnalist, astfel că am amânat aceste proiecte. În pandemie, am prezentat revista presei internaţionale, a fost propunerea mea să fac această rubrică. Am simţit această nevoie pentru publicul din România. Ultima ediţie de revista presei va fi duminică, pe 2 august“, a declarat Elena Vijulie Tănase.

„Personal, cred că am nevoie de altă ambianţă profesională. În mod cert, am nevoie de o schimbare. Cred că pandemia ne ajută pe toţi să ne vedem mai clar priorităţile“.

Referitor la viitoarele sale proiecte, jurnalista a menţionat pentru sursa citată: „Cred că Digi24 mi-a oferit tot ce îmi putea oferi şi a venit momentul să merg mai departe, în acest an. Am mai multe proiecte, iar fiecare în parte reclamă foarte mult timp. În următoarele săptămâni mă voi gândi care este cel mai potrivit pentru anul următor. Nu aş vrea să fie public acum, pentru că e într-un stadiu incipient. Pot spune că este vorba de istorie recentă, dar nu ştiu sigur dacă pe acesta voi merge în perioada următoare. Este o perioadă de gândit acum."