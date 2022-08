Denis Giubernea, reprezentantul Forțelor Navale Române în gruparea navală permanentă NATO, avansat în grad în Marea Mediterană

In articol:

Denis Giubernea este reprezentantul Forțelor Navale Române în misiunile desfășurate de gruparea navală permanentă NATO de luptă contra minelor SNMCMG-2. În perioada martie – octombrie 2022 acționează ca șef al operațiilor și instrucției în statul major al grupării navale permanente NATO de luptă contra minelor.

S-a remarcat prin personalitatea, profesionalismul și aptitudinile dobândite în urma multora experiențe dificile pe care le-a traversat cu succes de fiecare dată în cariera sa. Fost căpitan, actualmente locotenent-comandor, a fost avansat recent, primind gradele de la comandorul Yusuf Karagülle, comandantul grupării navale. Ceremonia a avut loc la bordul navei militare, aflate în teatrele de operații „Noble Shield” și „Sea Guardian”.

Denis Giubernea este o figură valoroasă, având numeroase rezultate admirabile în cariera sa, iar în prezent se bucură de una dintre experiențele profesionale cele mai valoroase și consistente, atât ca durată, cât și ca importanța activităților intreprinse în cadrul operațiilor și instrucției în statul major la grupării navale NATO, la bordul navei comandant TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş.

Yusuf Karagülle: „S-a dovedit a fi un reprezentant remarcabil al NATO și al Forțelor Navale Române”

Denis Giubernenea, reprezentantul Forțelor Navale Române în misiunile desfășurate de gruparea navală permanentă NATO de luptă contra minelor SNMCMG-2, a primit felicitările valoroase ale Comandantului SNMCMG-2, comandor

Yusuf Karagülle, fiindu-i recunoscută, încă o dată, poziția importantă și fermă în ducerea la îndeplinire operațiilor cu sarcini active multiple.

„Vreau să-l felicit pentru noul său grad pe locotenent-comandorul Giubernea Denis care a dat dovadă de un bun spirit de echipă și un deosebit simț al observației. În acest mediu internațional, prin profesionalismul și cunoștințele sale, s-a dovedit a fi un reprezentant remarcabil al NATO și al Forțelor Navale Române.”, a spus Yusuf Karagülle.

Denis Giubernea, cu gradul de locotenent-comandor, s-a arătat recunoscător pentru experiență profesională, cât și pentru cea socială.

„Domnule comandant, m-ați primit cu brațele deschise în echipa dumneavoastră și m-ați tratat mereu cu respect și apreciere. Vă mulțumesc pentru această experiență profesională care îmi va fi de mare folos în carieră! Cu deosebit respect.”, a spus Denis Giubernea.

Denis Giubernea își va continua misiunea la bordul navelor Alianței Nord-Atlantice, reprezentând Forțele Navale Române, până la jumătatea lunii octombrie.

Parcursul profesional al lui Denis Giubernea

În prezent, locotenent-comandor Denis Giubernea acționează ca șef al operațiilor și instrucției în statul major al grupării navale permanente NATO de luptă contra minelor.

Denis Giubernea a absolvit Academia Navală „Mircea cel Bătrân” în 2010, fiind încadrat Divizionul 146 Nave Minare Deminare. A urmat numeroase cursuri care l-au format și care i-au oferit o perspectivă amplă asupra experiențelor pe care avea să le întâmpine: de căutare-salvare, de introducere în noțiuni NATO, operare serviciu mobil maritim prin satelit, de proceduri tactice navale, de instructor simulator de navigație, iar lista poate continua. În anul 2021 a finalizat studiile în cadrul Facultății de Comandă și Stat Major din Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAp), programul de masterat.

În anul 2018 a câștigat premiul Cel mai bun ofițer din Forțele Navale la Gala Omul Anului, iar în 2019 a fost decorat cu Emblema de Onoare a Forțelor Navale. A luat parte la un număr mare de exerciții naționale, multinaționale și internaționale, obținând rezultate remarcabile și poziționându-se, la cele mai multe dintre ele, pe poziții de conducere.

„Marea are valențe multiple și m-a pus în multe situații dificile de când sunt ofițer și, în special, când m-am aflat la comanda navelor. Din punctul meu de vedere, ofițerul NATO are în acest moment un rol important și trebuie sa aibă capacitatea de a se adapta și de a lucra pe orice navă. Le mulțumesc colegilor mei de pe nava militară cu pavilion spaniol, la bordul căreia am învățat multe elemente utile pentru cariera mea și am avut ocazia să observ cultura unui popor frumos!”, a spus Denis Giubernea, locotenent-comandor.