Denis Matros, cunoscut influencer: "Am muncit și lucrurile au venit de la sine". Acum vrea să-i învețe și pe alții să creeze conținut de calitate

Denis Matros are 23 de ani, este creator de continut, influencer si Social Media Specialist, fiind implicat si in proiecte precum UNTOLD sau Neversea. A fost nominalizat de doua ori la categoria TikTok-erul anului si, recent, a pus bazele primei Academii de TikTalk din tara pentru cei care doresc sa invete cum sa creeze continut de calitate in mediul online.

Cine este Denis Matros?

Am aproape 23 de ani, sunt din Cluj, si sunt creator de continut pentru TikTok si Instagram de aproape cinci ani. Am fost student la Politehnica, dar am renuntat la facultate dupa doi ani pentru a face performanta in mediul online. Sunt TikTok Specialist si Social Media Specialist pentru mai multi clienti, printre care UNTOLD si Neversea. Sunt si influencer TikTok unde am peste jumatate de milion de urmaritori.

Imi place mult ceea ce fac si ma implic foarte mult. Asta imi doresc sa fac toata viata. Fac si clipuri de entertainment, amuzante, scriptate. Recent am deschis Academia de TikTalk, o scoala pentru cei care doresc sa invete din experienta mea. Este mai mult decat un curs, este o platforma de unde poti invata cum sa ai succes pe TikTok si sa faci bani.

Ce este Adacemia de TiKTalk?

Academia de TikTalk este proiectul meu de suflet la care ma gandesc de ceva vreme. Este modul meu de a oferi din experienta mea celor care-si doresc sa aiba succes in online. Sunt cursuri despre cum sa iti construiesti un cont de succes, cum poti deveni un adevarat influencer in mediul online si cum pot face bani din TikTok. Cursurile sunt in format video, disponibile online, dar avem si ore online pe canalul de discord al Academiei, locul unde cursantii au parte si de multe alte surprize.

Ai fost fost nominalizat de două ori la categoria TikTok-erul anului, iar recent ai deschis şi prima academie de TikTalk din România. Ce presupune profesia de influencer?

Da, este adevarat, am fost nominalizat de doua ori. Profesia de influencer are si avantaje si dezavantaje. Un avantaj este acela ca iti gestionezi timpul si proiectele cum doresti, poti comunica intr-un stil propriu, poti da frau liber imaginatiei si creativitatii. Sunt si dezavantaje. Hate-ul din online este principala problema pe care trebuie sa inveti sa o gestionezi in timp. Eu accept parerile critice constructive, dar sterg comentariile licentioase si blochez utilizatorii care le scriu. Cand ai in jurul tau o comunitate atat de mare, devii persoana publica si este nevoie de o mai mare atentie la ceea ce spui, pentru ca un lucru spus gresit poate distruge peste noapte o reputatie creata in ani de munca sustinuta. Si as dori sa demontez mitul ca influencerii fac o poza si gata, incaseaza banii. In spatele unei postari este multa munca si creativitate.

Cum gestionezi valul de antipatii din online?

Foarte simplu si asta recomand fiecarui creator de continut; daca este ceva constructiv si bun trebuie luat in considerare si putem invata din acel comentariu, insa daca este cu limbaj licentios si lipsit de respect nu trebuie analizat, ci pur si simplu sters si blocat utilizatorul respectiv. Estre cel mai simplu. Nu poti incerca sa comunici cu astfel de persoane, este pierdere de timp si nu ajuta cu nimic.

Stiu ca esti pasionat de calatorii. Ce planuri ai pentru urmatoarea perioada, mai ales ca vine vara?

Imi place sa calatoresc. Si cand sunt in vacanta mai muncesc. Calatorim cat de des putem. Incercam sa ne luam vacante mai lungi, de doua, chiar trei saptamani daca se poate, si dorim sa mergem in destinatii din astea exotice, Maldive, Bali. Vrem sa exploram lumea.