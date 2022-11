Denis Ștefan și soția lui și-au angajat bonă. Cine este singura persoană pe care au acceptat-o în preajma fetițelor? Doar în ea au avut încredere: "Am fost destul de reticentă cu treaba asta"

In articol:

Cristina și Denis Ștefan sunt căsătoriți din anul 2013 și formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au devenit pentru prima dată părinți în anul 2014, atunci când a venit pe lume Delia Maria.

Cuplul a angajat o bonă după ce au venit părinți pentru a doua oară

Recent, Cristina a adus pe lume și cea de-a doua fiică, Dominique Maria.

Rolul de părinte nu este ușor, iar să fii mamă reprezintă un job cu normă întreagă. Lucrurile se complică, însă, atunci când este vorba de doi copii. Așa s-a întâmplat și în cazul Cristinei Ștefan, care a decis să angajeze o bonă care să o ajute în îngrijirea fetițelor. Bruneta a mărturisit că la început ideea de a aduce pe cineva străin în casă pentru a avea grijă de copii ei nu prea a încântat-o.

"M-au întrebat multe persoane, știind că la primul copil nu am vrut pe nimeni, nu ne-a ajutat nimeni. Am fost destul de reticentă cu treaba asta cu bona, să aduci pe cineva în casă. Nu e ușor, mai ales cu un bebeluș, nu îl lași pe mâna oricui. Bineînțeles, eu sunt acasă 24/24, când nu ies o oră, două, la evenimente. Dar este foarte important să ai o persoană de încredere. Nu m-am gândit, adică am născut-o pe Domi și mă gândeam că o să fie la fel de ușor ca la Delia. Dar uite că fetele sunt foarte diferite. Domi e genul de copil care nu prea a dormit noaptea, care se trezea din 2 în 2 ore. A început să fie din ce în ce mai greu pentru mine. Cu Delia, cu școala, era super greu, nu puteam să rămân doar cu cea mică și să nu am timp de Delia. Am zis: "Băi, trebuie să facem ceva!". Am tot văzut mai multe persoane și ziceam că nu îmi vine să iau pe nimeni.", a declarat Cristina Ștefan.

Cristina și Denis Ștefan, alături de fiicele lor [Sursa foto: Instagram]

Cine este bona pe care Cristina și Denis Ștefan au angajat-o pentru fetele lor

Ținând cont că nu avea destulă încredere în cineva pentru a avea grijă de copii ei, soția actorului Denis Ștefan a apelat la prietena ei din copilărie. Cu toate că cele două se cunosc de când erau mici, Cristina nu a ezitat să îi facă un program prietenei sale, care acum îi este și angajată.

"La al doilea copil, ne-am luat pe cineva. Pe prietena mea cea mai bună din copilărie. E bonă de foarte mulți ani și a acceptat să vină până la noi, stăm în afara Bucureștiului, și să ne ajute. La fel, cu program, chiar dacă suntem prietene, tot menținem un program. Și așa suntem mai lejeri, putem să facem schimb cu fetele. Denis e cu Delia la școală, acum stă Mădă cu cea mică, eu sunt la eveniment și tot așa. Ne împărțim sarcinile și e mult mai ușor.", a adăugat vedeta, potrivit ego.ro.