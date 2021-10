Denisa de la Bambi își dorește un copil! Fanii așteptau de mult vestea

Denisa Tănase [Sursa foto: Instagram] 19:25, oct 13, 2021 Autor: Andrada Bratovianu

In articol:

Denisa de la Bambi a șocat audiența! Aceasta a afirmat că și ea și soțul ei iau în calcul un copil în viitor, însă momentan se bucură de tot ce îi oferă viața și lasă lucurile să meargă de la sine.

Artistei îi merge bine pe toate planurile, având un mare succes în afaceri, în relația de cuplu, dar și în muzică.

Chiar dacă de-a lungul timpului nu a prea avut noroc în dragoste, acum și-a găsit marea iubire, alături de care a mers și la altar.

Este cunoscută și apreciată de un public foarte mare, mai ales pentru faptul că împărtășește totul cu urmăritorii ei. Fanii o întreabă zilnic dacă își dorește să devină mămică, așa că artista a rupt tăcerea și a decis să răspundă. Denisa mărturisește că a discutat despre asta cu soțul ei și că își doresc un copil, însă nu se grăbesc. Cântăreața deja a planificat un botez grandios, deoarece nunta nu fost așa cum și-a dorit.

Solista trupei Bambi preferă să se ocupe de alte priorități, iar venirea pe lume a unui copil va rămâne un plan secundar.

Momentan, se axează pe afaceri, unde are un real succes. Se bucură nespus că își serbează ziua de naștere și abia așteaptă să se relaxeze alături de soțul ei, într-o vacanță pe care acesta i-a promis-o de mult timp. Artista a împlinit 40 de ani și a primit urări din partea soțului, mai multor vedete, dar și a urmăritorilor de pe rețelele de socializare.

Denisa Tănase: "Asta îmi doresc"

Denisa Tănase și soțul ei [Sursa foto: Instagram]

Invitată la Teo Show, Denisa a povestit despre planurile alături de soțul ei, de vacanța mult visată și că trăiește intens fiecare moment al vieții, bucurându-se de prezent.

"Aşteptăm să devenim părinţi, nu ştim când va veni acest moment. Va trebui să ne revanşăm la botez pentru că nunta a fost restrânsă. Nu vreau să spun că asta e cea mai dorinţă a mea acum pentru că am învăţat să mă bucur de ceea ce îmi oferă viaţa. Toate vin la momentul potrivit.

De ziua mea, am primit o vacanţă de la soţul meu, ştia că asta îmi doresc. Sper să reuşesc să mă ţin departe de afacerea noastră, să îmi închid telefonul şi să mă relaxez. Azi-noapte nu am reuşit să dorm, am insomnia, probabil tot ce se întâmplă în jurul nostru mă afectează", a declarat Denisa Tănase, în cadrul emisiunii.

De asemenea, artista a mai povestit cu emoție despre începutul relației cu soțul ei, Mircea Brânzei, și de momentul când a cerut-o în căsătorie.

"A fost romantic momentul când mi-a dat inelul, pe plajă. În rest, noi nu prea suntem romantici, mai degraba pragmatici. Anul acesta mergem la Paris, într-o vacanță în Orașul Îndrăgostiților. Nunta o facem anul viitor. Sunt multe de pregătit, mai învățam dansul mirilor până atunci", le-a spus cântăreața celor de la click.ro.