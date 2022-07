Denisa Despa, despre viața ei amoroasă: "Dragostea îmi bate la ușă, dar nu prea stau pe acasă" | EXCLUSIV

In articol:

Denisa Despa este o figură cunoscută și urmărită în showbiz-ul românesc. Aceasta este mai nou pasionată de luptele MMA, dar și de modelling. Simțul umorului și carisma au câștigat simpatia publicului pentru ea. Blondina nu vorbește prea mult despre viața ei sentimentală, însă noi am aflat dacă are sau nu un partener de cuplu.

Denisa Despa revine în ringul de MMA?

Denisa Despa a făcut senzație la meciul trecut de MMA. A luptat în cușcă împotriva Renatei Gheorghe, prietena ei bună, pe care a și învins-o. Vedeta a răspuns curiozității fanilor și a dezvăluit dacă urmează să se bată din nou.

Citeste si: „Am fost obligat să o îngrop ca un câine, într-un sac!" Aurel Pădureanu i-a făcut Corneliei Catanga un cavou din marmură în valoare de 8.500 de euro- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"Să vă spun, să nu vă spun. Sunteți primii. Săptămâna viitoare trebuie să mă văd cu cei de la RXF și atunci vedem dacă voi participa și la gala din septembrie. Mai greu cu adversarele, că s-au cam speriat și nu prea mai găsesc să am parte de o adversară pe măsură, pentru că în meciul anterior s-a întâmplat să mă lupt cu prietena mea din copilărie și atunci nu a fost atât de ușor. A fost dificil pentru mine, doar că îmi place adrenalina, îmi place sportul acesta, deși este foarte greu și apreciez și mă înclin în fața celor care fac acest sport, mai ales a femeilor. Este incredibil și trei minute repriza și trei reprize într-un meci, mi s-a părut că am stat acolo o veșnicie, dar îmi place, mă atrage.", a declarat Denisa Despa.

Este sau nu Denisa Despa într-o relație?

Nu am putut să nu o întrebăm pe Denisa Despa dacă există cineva în viața ei, în calitate de iubit. Blondina, sinceră și transparentă, ca de obicei, ne-a oferit răspunsul imediat, fără ezitare.

"Dragostea nu este punctul meu forte. Făcând o glumă și o subliniez de fiecare dată: Dragostea îmi bate la ușă, doar că nu prea stau pe acasă și nu are cine să îi deschidă ușa. Nu, glumesc. M-am axat pe alte lucruri, am considerat că nu am întâlnit bărbatul potrivit pentru a sta lângă mine. Vreau, nu vreau am devenit si mai pretențioasă, pentru că eu cunoscând foarte mulți oameni la evenimente și așa mai departe și caractere diferite, automat știu toate lucrurile și este foarte dificil ca un bărbat să mă suporte. Eu știu, eu sunt în legea mea, mă trezesc, jumătate de oră nu socializez, nu vorbesc cu nimeni, să îmi iau energia mea și atunci mi-ar fi greu. Da, îmi doresc copii, familie, doar că nu este bărbatul acela, nu s-a născut cel potrivit pentru mine.", a mărturisit Denisa Despa, în interviul difuzat pe canalul de YouTube WOWnews.