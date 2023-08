Denisa Filcea, mesaj emoționant pe internet chiar de ziua fiicei sale! Micuța Eva Maria își serbează astăzi ziua onomastică: „Îți mulțumesc”

In articol:

Denisa Filcea și Flick se pot numi o familie împlinită din toate punctele de vedere, dar mai ales datorită fetiței lor Eva Maria. Astăzi, de Sfânta Maria, cei doi o serbează pe micuța lor, iar mămica ei nu a ezitat să îi facă și o urare emoționantă pe Instagram.

Denisa Filcea, mesaj emoționant pentru fiica ei

Iată ce a scris vedeta!

Denisa Filcea a arătat de mai multe ori în mediul online că este o mamă model și se preocupă foarte mult de micuța ei. Eva Maria a împlinit în urmă cu puțin timp un an și a avut parte de o petrecere de pomină. Astăzi, de Sfânta Maria, cea mică este din nou în centrul atenției deoarece poartă acest nume sfânt, iar mama ei nu a lăsat ziua să treacă orișicum. Soția lui Flick a ținut să îi transmită un mesaj de-a dreptul emoționant fiicei sale și chiar i-a mulțumit pentru că i-a ales ca părinți. Mesajul a ajuns și pe Instagram, însoțită de o imagine de-a dreptul superbă cu cele două fete din viața lui Flick.

Citește și: Denisa Filcea și Flick, experiență cu peripeții la aeroport. Cei doi au avut probleme la securitate: „Ne-au pus să ne dezbrăcăm, să ne descălțăm”

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Momentul în care femeia din Arad a fost ucisă de tramvai, când încerca să-și dea fiica jos, aflată în scaun cu rotile- stirileprotv.ro

„La multi ani, fetița mea perfectă! Îți mulțumesc că ne-ai ales”, a scris vedeta la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa de Instagram.

Denisa Filcea și fiica ei [Sursa foto: Instagram]

Denisa Filcea și Flick, peripeții în vacanță

În urmă cu câteva zile, Flick și soția sa au fost evacuați din camera de hotel din New York din cauza unui incendiu. Cei doi se aflau acolo în vacanță, alături de Eva și au tras o sperietură de zile mari.

Denisa Filcea a povestit ulterior tot ce s-a întâmplat când s-a dat alarma.

Citește și: ”Să eviți să ne mai faci greață” Denisa Filcea, criticată dur pentru decolteul adânc. Ce replică a avut soția lui Flick pentru cei care nu-i apreciază stilul

„O altă chestie care m-a surprins la mine! Deși aveam foarte multe lucruri scumpe în cameră și întotdeauna m-am gândit de ce să las lucrurile acolo când poate am două minute să salvez ceva. Ideea e că nici nu m-am gândit, am auzit alarma, mi-am luat ceva pe mine, am luat-o pe Eva și am ieșit din cameră cu Flick. Nu am luat absolut nimic, nici măcar telefonul. Nu a fost o chestie intenționată, acela a fost primul instinct ”, a povestit Denisa Filcea la Antena Stars.