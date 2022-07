Denisa Filcea, reacție dură al adresa femeilor pentru care rolul de mamă este unul greu: ”Ieșiți din zona de victimă sau falsă eroină”. Cum vede, de fapt, soția lui Flick viața de familie

In articol:

La sfârșitul lunii trecute, Denisa Filcea și Flick au devenit părinți pentru prima dată, în viața lor apărând Eva Maria. Fetița care le-a întregit familia și care le-a adus cea mai mare împlinire, fiind acum doi soți foarte fericiți.

Fostul prezentator și orădeanca își dedică tot timpul celei mici, fiind, așa cum se caracterizează unul pe celălalt, o mamă perfectă și un tată ideal.

Denisa Filcea, împotriva mamelor care se victimizează

Însă, dacă prin ochii lor se văd a fi partenerii și părinții fără de cusur, atunci când vine vorba de privirile celor din jur, fosta ”Miss Planet” și soțul ei nu primesc numai cuvinte de laudă.

Recent, spune șatena, o proaspătă mămică ce îi urmărește activitatea a criticat-o dur pentru felul în care se raportează la noua perioadă din viața sa, cea de mamă.

Femeia spune că, de fapt, Denisa Hodișan promovează pe nedrept cât de ușor îi este să aibă grijă de un nou-născut, lucrurile stând, în realitate, cu totul altfel.

Sătulă de gura lumii, în urma ultimelor critici, Denisa Hodișan a reacționat dur. Vedeta a vorbit cu mândrie despre rolul de mamă, dar a avut grijă să le și atace pe femeile care, deși au ales să aducă un copil pe lume, ulterior se victimizează din cauza micilor greutăți întâmpinate pe parcursul creșterii copilului.

„M-a certat o femeie, proaspătă “mămică”, printr-un comentariu pe canalul meu de YouTube, că ceea ce povesteam despre experiența noastră în calitate de părinți nu este real și că, de fapt, primele săptămâni cu un nou născut sunt grele (motivele ei ar fi: alăptatul și nopțile nedormite)”, și-a începit Denisa Filcea pledoaria.

Privind etapele pe care le parcurge ea acum cu Eva, Denisa spune că nimic din ceea ce face nu i se pare greu sau imposibil.

Alăptatul, trezitul pe timpul nopții, legănatul și grija totală pe care i-o poartă micuței sale fiice nu sunt lucruri de care să se plângă.

Ea spune că are noroc de un copil foarte cuminte, iar toate momentele pe care le petrec în familie sunt o binecuvântare, nu o greutate, chiar dacă la mijloc este conștientă că este vorba și despre un gram de oboseală.

”NU, nu mi se pare greu să mă trezesc de două sau trei ori pe noapte să-mi hrănesc fetița și să mă joc cu ea până adoarme la loc sau pur și simplu să o țin în brațe pentru că așa își dorește ea. ADOR! Și am fost binecuvântată cu o fetiță foarte cuminte. Probabil faptul că am fost liniștită pe perioada sarcinii și faptul că este liniște în familia noastră se regăsește și în starea ei de spirit. NU, nu mi se pare greu să o alăptez, din contră, este ceva magic, un sentiment pe care nu îl pot descrie în cuvinte, un sentiment care îmi umple sufletul de bucurie amestecată cu magie. NU mi se pare greu să am grijă, indiferent ce presupune, de un suflet pe care eu l-am vrut în viața mea”, a mai spus orădeanca.

De asemenea, ea este de părere că venirea pe lume a unui copil trebuie să fie motiv de bucurie, nu unul de compătimire.

Căci, mamele care se plâng de rolul de părinte, subliniază ea, nu fac altceva decât să sperie femeile care încearcă să aducă pe lume un copil.

Ea mărturisește că greutatea de a fi mamă, resimțită de unele doamne din comunitatea ei online, este cauzată și de alegerea partenerului de viață, care, cel mai probabil, nu se implică în creșterea copilului.

Și mai mult decât atât, tot Denisa Filcea spune, unele femei uită să se bucure de copilul pe care l-au ținut nouă luni în pântec și se adâncesc în groapa victimizării, doar pentru a le atrage atenția celor din jur.

Iar ea, pentru că nu are nevoie de iubirea, susținerea și credibilitatea falsă a celor din jur, nu dorește să se alinieze cu cele despre care spune că luptă pentru a-și câștiga simpatia de mamă.

”Copiii nu cer să se nască, noi alegem să îi aducem pe lume și cred că ar trebui să ne bucurăm și să fim recunoscători până la Dumnezeu pentru binecuvântarea primită și să încetăm să ne plângem de tot ce înseamnă asta. Îmi pare rău dacă sunt mămici care simt că nu mai pot, însă alegerea bărbatului potrivit în rol de tată pentru copiii noștri este un pas extrem de important! Nu doar pentru ajutorul propriu-zis, dar mai ales pentru cel psihic. Cred că e momentul în 2022 să fim atât de evoluate încât doar să ne bucurăm de tot ce presupune a fi mamă și a aduce pe lume un suflet, fără să dramatizăm și să ne plângem, știam ce urmează, nu? Nu mai speriați femeile care încă nu au trăit această experiență, simplul fapt că unora vă este greu nu înseamnă că este realmente ceva greu. Simplul fapt că nu reușiți (unele) să vă focusați pe fericire și să ieșiți din zona de victimă sau falsă eroină nu înseamnă că toată lumea gândește la fel. Nu am să dramatizez ce trăiesc doar pentru a atrage atenția și a câștiga empatia falsă a unor persoane. NU, nu-mi este greu să fiu mamă. Am ceea ce mi-am dorit. Este magic!’’, a mai completat soția lui Flick.