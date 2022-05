Denisa Hodișan, probleme de sănătate în sarcină: ”Dacă aveți vreun remediu să-mi spuneți”. Cu ce se confruntă soția lui Flick

In articol:

Denisa Filcea traversează cea mai frumoasă perioadă a vieții sale. Orădeanca este soție, influenceriță și viitoare mămică.

Șatenei i s-a schimbat viața în pandemie, atunci când l-a întâlnit pe Flick prin intermediul rețelelor de socializare. Se pare că a fost dragoste la primul click și asta pentru că acum formează una dintre cele mai urmărite și apreciate familii mondene din showbiz-ul românesc.

Denisa Filcea a răcit în timpul sarcinii

Fericirea lor fiind acum și mai mare și asta pentru că în scurt timp vor deveni părinți. Deși sarcina vedetei este avansată, Denisa și fostul om de radio nu și-au dorit să afle sexul bebelușului decât în momentul venirii acestuia pe lume, fapt care îi face să fie și mai nerăbdători.

Însă, până la ziua cea mare, mai au etape de parcurs, iar cea actuală se pare că este și cea mai dificlă pentru fosta ”Miss Planet”.

Soția lui Flick, activă non stop în online, le-a dat fanilor o veste deloc bună. Viitoarea mămică se vaită din cauza răcelii pe care a căpătat-o recent.

În ceea ce o privește, subliniază ea, an de an, în primele zile cu temperaturi ridicate, răcește, doar că acum situația este mai complicată pentru că este o femeie însărcinată.

Însă, optimistă din fire, după ce s-a consultat cu medicul, Denisa a început un tratament și speră că în câteva zile să se pună pe picioare.

Pentru că a dezvăluit cum se tratează de răceală în sarcină, conștientă fiind că vor exista femei care o vor pune la zid, partenera de viață a „Domnului Rimă” a subliniat că știe bine regulile în sarcină, că nu vrea să influențeze pe nimeni ori să intre în polemici cu cele care nu sunt de acord cu ea, dorindu-și doar să împărtășească ceea ce trăiește cu cei care o înțeleg.

''Ca în fiecare an, și anul acesta în primele zile de mari călduri, eu am răcit. Sunt pe ceaiuri și sper să-mi treacă până mâine și sper să scap de rana de la nas pentru că am o ședință foto, dacă aveți vreun remediu, să-mi spuneți. Știu că sunt femei cărora le-au spus medicul să nu au voie să consume ceai în timpul sarcinii, eu beau, nu vreau să intru în polemici de genul acesta, mulțumesc. Dacă nu-mi trece până mâine, măcar să-mi treacă până săptămâna viitoare'', a declarat Denisa Filcea pe rețelele de socializare.