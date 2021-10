Denisa Nechifor a recunoscut totul în legătură cu Adrian Cristea. Vedeta este pregătită să devină din nou mamă: "Adrian a avut mereu ușa casei deschisă"

In articol:

Denisa Nechifor și Adrian Cristea s-au despărțit acum mulți ani, după ce au trăit una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbiz-ul românesc. Chiar dacă ruptura s-a produs în momentul în care vedeta era însărcinată cu fiica fostului fotbalist, în timp relația dintre ea și tatăl copilului ei a devenit

una foarte apropiată, de dragul Raniei. Totuși, experiențele din trecut nu au făcut-o pe Denisa să abandoneze ideea căsătoriei, pentru că recent, în cadrul unui interviu, frumoasa șatenă a vorbit despre dorința de a-și găsi un partener și de a deveni din nou mamă.

Denisa Nechifor, în relații apropiate cu tatăl copilului ei

Denisa Nechifor și-a văzut de viață după despărțirea de Adrian Cristea și a încercat să se axeze cât mai mult pe creșterea copilului și pe cariera ei. În prezent, vedeta a dat lovitura pe piața afacerilor și poate spune chiar că și-a creat un renume în domeniul investițiilor imobiliare, reușind să aibă un real succes și să îi poată oferi fiicei ei tot ce își dorește.

Cât despre relația pe care o are acum cu tatăl copilului său, Denisa a recunoscut că ușa casei a fost mereu deschisă pentru Adrian atunci când a dorit să o viziteze pe Rania, indiferent de moment: "Sunt într-o relație foarte bună cu Adrian, de dragul copilului nostru. Am lucrat la asta foarte mult, fiindcă mi-am dorit ca fetița să aibă și mamă, și tată. Ca atare, Adrian a avut mereu ușa casei copilului său deschisă. A venit când a vrut, când a putut, când nu era ocupat. În plus, nu i-am cerut niciodată pensie alimentară. Dacă a vrut să-i cumpere Raniei ceva anume, a făcut-o. Dacă a vrut să-i dea bani, a făcut-o.", a declarat Denisa Nechifor, pentru Playtech.ro.

Denisa Nechifor își dorește să se căsătorească și să devină din nou mamă

Chiar dacă experiențele dint trecut nu au fost tocmai plăcute și nu a avut prea mult noroc pe plan amoros, Denisa Nechifor a declarat că nu a renunțat niciodată la gândul căsătoriei, ci dimpotrivă. Vedeta a mărturisit că încă speră să își găsească alesul și, de ce nu, să devină din nou mamă, pentru că își mai dorește cel puțin un copil: "Nu am renunțat niciodată la căsătorie. Cine spune așa ceva, înseamnă că nu mă cunoaște. Încă sper să mă căsătoresc, chiar dacă mă apropii de un anume prag al vieții. Mai mult, vă spun cu sinceritate că îmi doresc să fiu iar mamă. Încă un copil sau doi sunt bineveniți! Numai că am ajuns la vârsta la care nu mă joc cu cuvintele. Pentru toate acestea e nevoie de doi. Și încă nu suntem doi!", a adăugat Denisa Nechifor, pentru sursa amintită.

Cât despre bărbatul perfect prin ochii Denisei Nechifor, acesta va trebui să fie o persoană care să îi ofere siguranță, stabilitate și care să o poată face fericită chiar și printr-o simplă îmbrățișare: "Nu caut un bărbat care să nu aibă răspunsuri la întrebările pe care i le adresez, un om nepregătit, care să fie surprins de ideile mele sau unul care obosește uitându-se la mine. Eu fac multe pentru că pot. Obțin tot ceea ce vreau, nu contează cât trebuie să muncesc, nimic nu este imposibil. Nu trebuie să mă controleze ca să îi aparțin, pot oricând să plec.

Ar trebui să mă facă să mă gândesc la el și să aștept cu nerăbdare să ajung acasă.Nu îmi doresc un bărbat slab, care să nu îmi ofere siguranță, care să nu aibă viziunea zilei de mâine, care să nu aibă un plan B în cazul în care viața ne va pune la încercare...Vreau să simt că am bule de șampanie în mine când mă ia în brațe. Și mai vreau ceva, vreau un mini El, care va fi întocmai tatălui lui, un domn care să știe să facă o femeie să se simtă doamnă. Tot ce vreau voi avea! P.S. Pentru că eu nu pierd niciodată!", a scris fosta parteneră a lui Adrian Cristea, pe pagina ei de Facebook.