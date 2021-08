Denisa Nechifor, la un pas să fie mușcată de un șobolan! Aceasta era într-un parc din Capitală cu o prietenă

Denisa Nechifor [Sursa foto: Captură video ] 23:43, aug 4, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Denisa Nechifor a trecut printr-un adevărat șoc în urmă cu ceva timp. Se pare că blondina se afla într-un parc din zona de nord a Capitalei alături de o prietenă cu care făcea mișcare. Trebuia să fi o zi normală de alergare, dar s-a transformat într-un adevărat coșmar.

Un șobolan a început să vină grăbit spre cele două, care îcercau să-l facă să plece, însă animalul nu părea că va da înapoi, așa că au luat o decizie: au fugit cât le-au ținut picioarele!

„ Era cu o prietenă în prac, alergam. S-au întâmplat multe chestii. Era acest șobolan pe bordura de lângă lac, venea spre noi, ne-am speriat, am și fobie. Ne-am oprit, am încercat să-l alungăm și nimic, el nu pleca, era la un metru de noi. A început să alerge pe lângă noi și am început și noi să alergăm. El nu s-a speriat, nu l-am deranjat cu nimic, nu a reacționat, mergea paralel cu noi, am fugit noi, nu e tocmai plăcut. M-am confruntat cu diverse lucruri”, a declarat Denisa Nechifor la un post de televiziune.

Denisa Nechifor [Sursa foto: Captură video ]

Citeste si: O batrana, in ultimele clipe ale vietii, i-a spus preotului: „La inmormantare, vreau sa mi se puna in mana o lingurita!” Parintele a amutit cand a aflat motivul- bzi.ro

Denisa Nechifor: „ Nu este în regulă absolut deloc”

În continuare, Denisa Nechifor spune că s-a întâlnit și cu un șarpe de apă, care cel mai probabil nu mai putea respira sub abă.

De asemenea, ea se plânge de mizeria din parcuri și îi este frică să o lase pe fiica ei și a lui Adrian Cristea să se joace în parcuri căci se teme de invazia de căpușe, de șobolani sau alte vietăți. Totodată, ea spune că zona nici nu este iluminată, iar la lăsare noapții este de-a dreptul înfricoșător.

Citeste si: Invazia șobolanilor în București! Un tânăr de 26 de ani a fost mușcat de o răzătoare în centrul Capitalei

„ Apoi am văzut și un șarpe și mulți pești la suprafață, probabil că nu mai au oxigen. Este tristă situația pentru că este foarte multă mizerie și multe mirosuri. Este păcat, pentru că eu și prietenii mei nu prea ne mai lăsăm copiii prin parc, pot fi mușcați de căpușe sau de tot felul de animale. Și gunoaiele acelea plus că nu este iluminat deloc, este sinistru. Nu este în regulă absolut deloc. Vrem un București mai cunrat pentru noi și copiii noștri ”, a mai spus aceasta.