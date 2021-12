Denisa Nechifor, o mama exigentă atunci când vine vorba de anturajul fiicei ei. Ce nu are voie să facă Rania? "Nu îi dau foarte multă libertate"

In articol:

Denisa Nechifor are o relație foarte strânsă cu fiica ei și recunoaște că îi este cea mai bună prietenă Raniei. Cu toate acestea, fosta parteneră a lui Adrian Cristea nu îi oferă prea multă libertate adolescentei, pentru a nu intra în anturaje greșite.

Denisa Nechifor, o mamă care impune restricții

Denisa Nechifor a recunoscut că se teme de anii care urmează, în ceea ce o privește pe fiica ei. Vedeta a mărturisit că încearcă să nu "îi dea mână liberă" Raniei în anumite situații, din cauza vremurilor în care trăim. Totuși, mama fetiței lui Adrian Cristea spune că adolescenta nu este prea dornică de distracție, ci mai degrabă se bucură atunci când iese la plimbare, cu prietenii: "Eu am avut toată libertatea când eram de vârsta fiicei mele. Nu îi dau foarte multă libertate pentru că trăim alte vremuri, iar eu eram puțîn mai matură atunci.

O las și eu să facă anumite lucruri, însă nu ce făceam eu când eram de vârsta ei. Eu pe vremea aceea mergeam la discotecă. Cu bunica ei are mai multă libertate, însă Rania nu are pretenții din acestea, ea vrea să se ducă cu copiii la mall să mănânce ceva și să meargă în parc, atât.", a declarat Denisa Nechifor, în cadrul unei emisiuni TV.

"Ți-e foarte frică, ți-e frică de anturaje, de droguri, de alcool"

Fosta parteneră a lui Adrian Cristea susține că motivul pentru care nu îi oferă prea multă libertate Raniei îl reprezintă tentațiile specifice vârstei. Chiar dacă are încredere în fiica ei și în educația pe care i-a oferit-o, vedeta spune că este destul de precaută atunci când alege oamenii prin preajma cărora își petrece timpul, pentru a nu avea o influență negativă asupra fetei sale: "Ți-e foarte frică, ți-e frică de anturaje, de droguri, de alcool. Fetele fac sex de la 13 ani, fetița mea are fix 13 ani. Am auzit multe cazuri. Noi avem un grup de prieteni și atunci când intră cineva nou ne uităm și analizăm să vedem cine este, cum este.

Eu am crescut într-un oraș mic, la țară, însă aici în București este ceva...Vorbesc destul de des cu prieteni apropiați despre acest subiect și mai este speranța aceea că te bazezi foarte mult pe caracterul și educația copilului, dar este de ajuns doar o secundă în care o prietenă poate să o devieze sau să o convingă să facă anumite lucruri. Eu sunt convinsă că mă voi confrunta cu probleme, însă sper să fie mici.", a mai spus Denisa Nechifor, în cadrul aceleiași emisiuni TV.