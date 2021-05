Denisa Sîrbu, monolog emoţionant la Românii au Talent, sezonul 11. Alexandra Dinu: "Ai reuşit să mă duci în povestea ta"

In articol:

Denisa Sîrbu, monolog emoţionant la Românii au Talent, sezonul 11. Concurenta a fost extrem de apreciată de o parte din juraţi.

Denisa Sîrbu a venit la Românii au Talent, sezonul 11, cu monolog emoţionant, care i-a pus în valoare calităţile actoriceşti, însă doar o parte din juraţi i-au apreciat talentul.

Tânăra concurentă are 17 ani este din Gorj şi studiază la un liceu de matematică-informatică. Cu toate acestea, Denisa are înclinaţii spre actorie şi vrea să urmeze o carieră în acest sens.

"Numele meu este Denisa, sunt din Motru,Gorj şi am 17 ani. Sunt elevă la liceu în clasa a 11-a la profilul matematică-informatică, însă îmi doresc să urmez o carieră în actorie.

Nu m-am gândit niciodată că aş putea face asta. Pasiunea pentru teatru a început în cadrul trupei de teatru a liceului. Teatru este o artă a prezenţei şi e un aport direct cu viaţa cu emoţia, cu adevărul, cu realitatea, iar eu caut legătura cea mai profundă şi cea mai pură cu lumea, iar teatrul e complex, dar nu şi complicat, e simplu, e viaţă şi scopul artei până la urmă e frumosul şi toţi iubim ideea de frumos şi de spectacol", a spus Denisa.

Florin Călinescu: "Nu sunt fanul textelor lui Vişniec"

Alexandra Dinu şi Smiley au încurajat-o pe concurenta care a venit plină de speranţă la Românii au Talent, sezonul 11, însă Andra şi Florin Călinescu nu au apreciat momentul artistic oferit de actriţa în devenire şi i-au dat voturi negative.

"Denisa, cred că eşti talentată cu siguranţă, cred că eşti expresivă, textul mi s-a părut interesant", a spus Smiley.

"Ai reuşit să mă duci în povestea ta. Am simţit emoţie şi asta cred că contează foarte mult. Mi-aş fi dorit să continui să te ascult, să te privesc", a spus Alexandra Dinu.

Florin Călinescu i-a ţinut concurentei un soi de predică şi "a motivat-o" oferindu-i un "NU". Denisa nu a trecut în etapa următoare, fiindcă nu a reuşit să obţină trei de "DA" din partea juraţilor.

"Nu sunt bun să jurizez acest moment pentru că nu sunt fanul textelor lui Vișniec, după mine sunt ateatrale. Oamenii vor să vadă poveşti, oamenii vor să vadă intrigă. Am fost director la teatru 15 ani. Recitalurile poetice nu le-am agreat niciodată pentru că nu duc spre nimic. Sunt măiestria unor actori şi atât. Pe de altă parte nu trebuie să ţii cont de mine pentru că nici eu n-am ştiut la 17 ani ce să fac, dar întotdeaua mă interesa reacţia publicului. Eu sunt un actor de comedie, dacă publicul nu zâmbeşte la mine în primele 60 de secunde, am plecat de pe scenă. De asta am jucat şi foarte rar", a spus Florin Călinescu.