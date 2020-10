Denise Rifai: „Este mana mea dreapta si tin foarte mult la el”

Denise Rifai, despre noua sa emisiune de la Kanal D

Denise Rifai, prezentatoarea emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai”, care incepe maine, de la 23:00, la Kanal D, s-a aflat duminica sub tirul intrebarilor lui Cosmin Cernat, in cadrul emisiunii "Invitatul de 12", la Radio Impuls.

Vedeta a raspuns la toate provocarile lui Cosmin Cernat, facand marturisiri emotionante despre viata sa personala si profesionala. A declarat ca nu a fost menajata de cei din jur si a avut parte de tradari, minciuni, dar si-a dezvoltat un filtru extrem de complex in ceea ce priveste cercul sau relational.

"Nu stiu daca ma doare minciuna cat ma doare tradarea", a declarat vedeta Kanal D, care spune ca exista putini oameni pe care ii poate numi prieteni adevarati. Insa exista in viata sa un om in care are incredere totala si care se bucura de dragostea ei neconditionata.

"Mi-am dorit foarte mult un fratior si aveam sapte ani cand a aparut. Este mana mea dreapta si tin la el foarte mult. Parca este copilul meu, e mult din mine in el. Imi doresc foarte mult copii tocmai prin prisma asta. Cand cresti tu pe cineva, sau petreci mult timp cu cineva sau cand ii dai tu din energia ta, nu mai este nevoie de cuvinte cu acea persoana; te intelege, te simte si lucrurile se intampla. (...) Are o puritate pe care putini oameni o au si asta il face foarte special. Nu ca este fratele meu, asa e el, un tip curat la suflet", a declarat Denise Rifai.

Premierea emisiunii Denisei Rifai va avea loc marți, 6 ocombrie, de la orele 23:00

Telespectatorii o cunosc prin prisma pasiunii cu care isi face profesia si o recunosc ca fiind o femeie extrem de puternica. Denise Rifai este, insa, in viata de zi cu zi un om sensibil care crede cu tarie ca cea mai importanta caracteristica a unei femei este delicatetea si militeaza pentru recunoasterea rolului femeii in societate.

Incepand de maine, 6 octombrie, de la 23:00, la Kanal D, telespectatorii vor avea parte de o serie de interviuri cu personalitati din diverse domenii, oameni care se vor dezvalui publicului in cele mai neasteptate moduri.

In prima editie a emisiunii "40 de intrebari cu Denise Rifai", care va avea premiera maine seara, de la ora 23:00, Denise Rifai o va avea invitata pe cea mai controversata femeie din mediul politic din Romania: Elena Udrea. Nu pierdeti in fiecare marti, de la ora 23:00, "40 de intrebari cu Denise Rifai", la Kanal D.