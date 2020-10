In aceasta seara, la „40 de intrebari cu Denise Rifai”, emisiunea difuzata, de la 23:00, la Kanal D, Gica Popescu, un simbol national al sportului romanesc, se va dezvalui telespectatorilor intr-un interviu maraton cu adevarat emotionant.

Astazi, in cadrul matinalului „Scularea!”, de la Radio Impuls, Denise Rifai a marturisit ca a ramas profund impresionata de intalnirea cu Gica Popescu si ca abia asteapta ca si telespectatorii Kanal D sa afle cat mai multe lucruri despre viata acestuia.

„Interviul din aceasta seara este unul plin de emotie, il vom descoperi pe omul din marele sportiv Gica Popescu. M-am bucurat atat de mult ca am reusit sa fac un <dribling> prin sufletul lui, cu intrebarile mele! Am aflat foarte multe lucruri interesante despre viata lui de familie, despre experienta lui din inchisoare, despre relatia pe care a avut-o cu tatal lui, pe care l-a pierdut, in timp ce se afla in detentie. Este un interviu special. Este unul dintre cele mai frumoase interviuri pe care le-am facut pana acum”, a spus Denise Rifai.

Nu ratati, in aceasta seara, la ora 23:00, un interviu tulburator cu si despre viata fostului mare fotbalist Gica Popescu, in cadrul emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai”, difuzata in fiecare marti, la Kanal D!