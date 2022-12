Denise Rifai își arată latura pe care nu ai văzut-o niciodată! În ce crede prezentatoarea TV încă de când era mică: "E frumos să știi că există" | EXCLUSIV

In articol:

Când vine vorba despre iubire, Denise Rifai devine femeia sensibilă, dar care știe clar ce își dorește.

În ce crede negreșit Denise Rifai?

Prezentatoarea emisiunii "40 de întrebări" este foarte iubită de public pentru sinceritatea și transparența de care dă dovadă la fiecare apariție. Pe lângă cariera de succes, are și o poveste de viață, parcă desprinsă din filme.

Denise Rifai este o femeie serioasă și impune foarte mult respect atunci când intră într-o încăpere. Însă, nu mulți știu că ea este de fapt un adult cu suflet de copil. Denise Rifai se bucură de lucrurile mărunte și pure și continuă să creadă, încă de când era mică în ceva în care mulți nu mai cred. Denise ne-a spus povestea ei, într-un interviu exclusiv, cu mărturisiri mai puțin știute despre ea.

"Eu cred în Moș Crăciun. Eu chiar cred în Moș Crăciun și o să cred în Moș Crăciun toată viața mea. Pentru mine sunt la fel sărbătorile și atunci când eram mică și acum, pentru că este acel spirit de puritate, pe care doar Crăciunul îl are. E frumos să știi că există ceva așa peste tine, Moș Crăciun, care atunci când ai nevoie, vine și îți aduce în cale un om, un cadou, un gând, o idee ceva.", a declarat Denise Rifai, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ce face Denise Rifai de sărbători?

Denise Rifai a ales ca anul acesta de sărbători să lase distracția deoparte și să se ocupe de ea și de odihna ei.

Prezentatoarea TV ne-a dezvăluit cum va arăta Crăciunul, anul acesta, în casa ei.

"Am în plan să mă odihnesc și atât. Atâta de frumos e puținul timp liber pe care îl am să îl umplu așa cu ce îi place sufletului meu. Așa că nu am planuri, vreau doar să mă bucur de ele câteva zile libere alături de oamenii dragi mie.", a mărturisit Denise Rifai, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Tradiția la care Denise Rifai ține cel mai mult

Românii țin la tradițiile lor, la fel și Denise Rifai. Prezentatoarea TV are un obicei pe care îl respectă cu strictețe și nu se abate de la el și sfătuiește toți românii să nu renunțe vreodată la acesta.

"Bradul. Cred că bradul, în orice formă, ar trebui să fie prezent la noi în case și cele câteva mese cu oamenii dragi, unde ți-i aduci pe cei aproape lângă tine. Este o sărbătoare creștină foarte frumoasă, foarte pură.", a precizat Denise Rifai, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ce își dorește Denise Rifai de la Moș Crăciun?

Moș Crăciun își pregătește deja desaga cu cadouri, iar Denise Rifai i-a făcut deja listuța. Nu e lungă, dar cuprinde esențialul. Prin alegerea darului, am înțeles încă o dată că Denise Rifai știe ce înseamnă eleganța și rafinamentul.

"Dorințele nu se dezvăluie, pentru a fi îndeplinite. Dar, uite, îți spun că aș vrea să primesc o bijuterie mi-aș dori.", a spus Denise Rifai, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

