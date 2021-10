Denise Rifai își dorește o familie. Vedeta Kanal D a făcut declarații cu privire la viața personală: "Visul meu a fost mereu să am o familie cu mulți copii"

In articol:

Denise Rifai se bucură de o carieră impresionantă în televiziune și are parte de un succes răsunător în plan profesional, însă vedeta nu se abate nici de la planurile personale. Prezentatoarea Kanal D a mărturisit recent, în cadrul unui interviu, că visează să își întemeieze o familie și să aibă copii, însă așteaptă persoana potrivită, alături de care să facă acest pas

Denise Rifai se vede mamă

Denise Rifai a mărturisit că a visat dintotdeauna să aibă o familie numeroasă, cu mulți copii și un partener lângă care să poată spună cu încredere că dorește să-și petreacă tot restul vieții.

Denise Rifai [Sursa foto: Instagram]

Chiar dacă până acum acest lucru nu s-a concretizat, vedeta recunoaște că încă mai așteaptă să vadă ce îi rezervă viitorul și nu se grăbește deloc în privința căsătoriei: "Întotdeauna mi-a plăcut ca bărbatul de lângă mine să fie mai inteligent decât mine, sclipitor să fie. Mi-am dorit să am de învățat de la el, să îl privesc și ca pe un mentor. Să îl admir! Visul meu a fost mereu să am o familie cu mulți copii, până acum nu s-a concretizat, dar sunt optimistă și îmi spun că voi avea parte de ceea ce este scris pentru mine. Nu m-am panicat niciodată referitor la acest aspect.", a declarat Denise Rifai, pentru Unica.ro.

Denise Rifai [Sursa foto: Instagram]

"Profesia mea e un mod de viață"

Cât despre profesia pe care o practică de ani de zile, Denise Rifai spune că aceasta a devenit un mod de viață pentru ea, fiindcă face totul din pasiune. Mai mult, prezentatoarea consideră că tot din activitatea pe care o desfășoară își ia și necesarul de energie de care are nevoie, deși are și câteva hobby-uri la care nu poate renunța: "Profesia mea e un mod de viață pentru mine și pot spune că și relaxarea tot de aici îmi vine, din activitatea mea zilnică. Nu am ajuns în situația de burnout, pentru că eu mă hrănesc cu munca mea, mă încarcă, îmi dă energie.

Dar, în același timp, când acumulez prea multă tensiune, mă relaxez făcând sport sau prin plimbări lungi, ascultând muzică sau pur și simplu dansând prin casă. Mă ajută să mă relaxez întâlnirile cu familia și cu prietenii mei. Mi-am găsit un echilibru și îl păstrez, am grijă de mine, știu cât de important este să nu fac excese în alimentație, să îmi iau acele momentele în care să fiu doar eu cu mine însămi, așa mă pot regenera și pot face față oricărei provocări profesionale.", a mai spus vedeta Kanal D, pentru sursa amintită.