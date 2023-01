Denise Rifai, la momentul adevărului! Există sau nu un bărbat în viața sa? „Am spus de fiecare dată”

In articol:

Denise Rifai este una dintre cele mai iubite și apreciate prezentatoare TV de la noi din țară, iar vedeta reușește mereu să-i țină pe telespectatori cu sufletul la gură prin prisma emisiunii pe care o prezintă pe Kanal D, ”40 de întrebări”, acolo unde îi provoacă pe invitați să răspundă celor mai picante întrebări.

Ei bine, mulți dintre admiratorii moderatoarei TV au dorit să afle mai multe lucruri din viața sa, mai ales că vedeta este discretă când vine vorba despre viața personală, așa că fanii au fost mereu curioși să știe dacă are sau nu o relație cu cineva, iar recent, Denise Rifai a fost mai sinceră ca niciodată și a dezvăluit dacă există sau nu un bărbat în viața ei.

”Nu exista nimeni în viața mea”, a dezvăluit Denise Rifai pentru kanald.ro.

Ce calități trebuie să aibă viitorul iubit al prezentatoarei TV

Deși în prezent este singură, Denise Rifai nu s-a dat înlături din a explica ce calități trebuie să aibă bărbatul care îi va sta alături.

Așadar, prezentatoarea TV a dezvăluit că bărbatul ideal pentru ea va fi acela care va reuși să o completeze și care o va iubi și îi va fi alături în orice moment.

”Momentan îl aștept. Am spus de fiecare dată, cred ca bărbatul ideal pentru fiecare dintre noi este acela care ne completează. Bărbatul ideal pentru mine este acela care ma va iubi foarte mult, care va fi acolo pentru mine când am nevoie de el. Trebuie sa îmi semene, nu cred in cuplurile cu parteneri cu personalități total opuse care se atrag. Vreau sa fie un tip energic, cu pofta de viata, care sa iubească sa muncească, sa se îngrijească sa nu ii lipească nimic, in care sa am încredere ca putem găsi soluții si in situații mai puțin confortabile. Cred ca dintre toate rolurile pe care eu le pot avea, acesta de femeie, de partenera este cel in care eu ma regăsesc cel mai bine, echipa o faci cel mai bine acasă, in doi, in intimitatea căminului tău. Eu, ca femeie, sunt fragila si sensibila, iar el trebuie sa ma perceapă si sa ma cunoască așa cum sunt si sa ma protejeze. Vezi, cred ca de aceea încă îl aștept pe “the one””, a mai declarat Denise Rifai.