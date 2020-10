Denise Rifai: ”Mi-a fost frică când îmi dădeam seama ce fac”

Realizatoarea emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai” a spus când i-a fost, cel mai mult, frică. [Sursa foto: Instagram]

Denise Rifai este una dintre cele mai controversate prezentatoare tv și asta pentru că în timpul emisiunilor sale, aceasta a intrat în conflict cu anumiți invitați. În prezent, ea este vedetă Kanal D, unde moderează o nouă emisiune. A lucrat la Realitatea Tv vreme de 9 ani, iar în luna martie și-a dat demisia.

De asemenea, realizatoarea emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai” a spus când i-a fost, cel mai mult, frică. ”Și i-aș răspunde că de foarte multe ori mi-a fost frică după, când îmi dădeam seama ce fac, când realizam că sunt singură, nu este nimeni în spatele meu. Dar asta este profesia mea, am sărit în gol, am pus întrebări, am deranjat și cred că Dumnezeu m-a aparat întotdeauna. Am făcut lucruri nebunești din dorința mea de a face bine”, a spus moderatoarea tv.( Citește și: Ce făcea Liviu Dragnea când Viorica Dăncilă era premier? Răspunsul pe care l-a dat aceasta în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” VIDEO

Jurnalismul face parte din viața mea, trăiesc pentru a-mi face profesia

„Niciodată nu m-am gândit la alt domeniu. Jurnalismul face parte din viața mea, trăiesc pentru a-mi face profesia. De asemenea, urmăresc fenomenul politic și sunt atentă la tot ce se întâmplă pentru că realizez cât de mult este influențată viața noastră, a tuturor, de deciziile politice”, a mai spus Denise Rifai.

Cine este Denise Rifai și cu ce se ocupă în prezent

În plus, Denise Rifai a studiat facultatea de Studii Economice. Tatăl ei este iordanian, iar mama ei este româncă. De altfel, Denise Rifai a declarat recent că face parte ‘din două lumi’.

Prezentatoarea tv a fost implicată în câteva scandaluri cu politicieni. Atitudinea ei față de aceștia a fost extrem de critică. Ultimul politician cu care și-a aruncat „săgeți”, a fost Radu Cristescu, iar momentul a avut loc în luna ianuarie a acestui an.