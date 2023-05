Denise Rifai, prima reacție după ce a fost surprinsă în compania lui Cătălin Cazacu: "Voi comunica deschis și asumat"

În presa mondenă de la noi au apărut recent speculații conform cărora, Denise Rifai și Cătălin Cazacu ar fi protagoniștii unei noi idile a lumii de oraș.

Totul a împânzit internetul, după ce prezentatoarea și fostul iubit al Ramonei Olaru au fost surprinși dansând la un eveniment public.

Imediat după ce numele i-a fost adus în prim-planul tabloidelor, Denise Rifai a luat cuvântul. Sinceră și deschisă cu publicului ei, așa cum este mereu, prezentatoarea a ținut să clarifice situația și a spus cum au stat, de fapt, lucrurile în momentul în care a fost surprinsă în brațele fostului motociclist.

Vedeta spune că ea și Cazacu au luat parte la același eveniment, organizat de Tania Budi.

”Citesc presa aproape zilnic și prin prisma meseriei, dar și dintr-o curiozitate feminină, recunosc. Astăzi am văzut o știre de la un eveniment la care am participat în decembrie anul trecut, iar la masă noastră a stat și Cătălin Cazacu pe care l-am cunoscut acolo, el fiind invitat de prietenă mea, Tania Budi. A fost o deschidere de club, o petrecere unde s-a și dansat. Și evident am dansat și eu. Dar de aici până la se inventa o idilă, e cale lungă. De-a lungul timpului, s-a speculat mult în presă pe tema relațiilor mele, însă va asigur că în momentul în care va fi cineva în viață mea, voi comunica deschis și asumat că și până acum”, a scris Denisa Rifai, pe contul său de socializare.