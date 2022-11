Denise Rifai și-a pus sufletul pe tavă! Prezentatoarea TV regretă enorm că nu are copii: "Mă doare, râvnesc la ei"

In articol:

Când vine vorba despre iubire, Denise Rifai devine femeia sensibilă, dar care știe clar ce își dorește. Prezentatoarea emisiunii "40 de întrebări" este foarte iubită de public pentru sinceritatea și transparența de care dă dovadă la fiecare apariție.

Denise Rifai regretă că nu are copii

Pe lângă cariera de succes, are și o poveste de viață, parcă desprinsă din filme.

Denise Rifai nu deschide prea des subiectele despre viața ei personală, însă, în emisiunea În Oglindă, și-a pus sufletul pe tavă și a vorbit sincer despre cel mai mare regret al său. Frumoasa prezentatoare TV și-ar fi dorit să aibă copii, însă acest lucru nu a fost posibil deoarece a pus cariera pe primul loc.

"Mi-ar fi plăcut foarte mult să am un copil, dar cum să îl am, când să îl fi crescut, când în anii ăștia când eu a trebuit doar să muncesc? E și cum minusuri, nu doar cu plusuri. Mă doare. Mi-ar plăcea să am un copil. Mă uit, râvnesc la ei, dar eu pe de altă parte sunt cerebrală, îmi dau seama că nu am timpul necesar. Nu poți să faci un copil, un copil nu este orice chestie, nu e o jucărie. Are nevoie de mine, tot ce am eu trebuie să transpun pe el, în el. este o muncă extraordinară să fii mamă. Mi-ar plăcea la un moment dat să cunosc un bărbat, pe carte, în primul rând, să îl simt tată pentru copiii mei.", a declarat Denise Rifai.

Citeste si: Getuța Sterp, cu ochii în lacrimi la două luni de la nuntă: „Nu mai plânge”- kfetele.ro

Citeste si: Mort timp de 90 de minute și readus la viață de medici, bărbatul din imagine povestește ce a văzut DINCOLO: „Nu e ceea ce crede lumea!"- bzi.ro

Motivul pentru care Denise Rifai nu a făcut încă copii

Există, totuși, un motiv bine întemeiat pentru care Denise nu și-a dedicat timpul exclusiv întemeierii unei familii. Iată cum trebuie să fie un bărbat, pentru ca prezentatoarea TV să îi dăruiască un copil.

"Eu nu am făcut copii până acum, pentru că nu am găsit acel bărbat pe care eu să îl văd tată pentru copiii mei. Îmi doresc echilibru pentru cuplul meu. Mi-ar plăcea să am un bărbat pur sânge. Dacă e creștin să fie creștin, dacă e musulman să fie musulman. Tatăl meu vreau să fie mândru de cel pe care îl voi alege să îmi fie bărbat. În secunda în care eu voi întâlni un bărbat, dacă îmi va fi dat să îl întâlnesc, cu care să am viziunea pe viață similară, mi-ar plăcea să mă dedic măcar doi ani din viață, să ies puțin. Nu poți să faci un copil și să îl arunci așa, n-ai cum. Copilul are nevoie de tine și tu de el. Este o relație foarte importantă mamă-copil. Nu trebuie tăiată.", a mărturisit Denise Rifai, la În Oglindă.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!