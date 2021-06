Denise Rifai si Mihai Ghita, premiati de Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania, in cadrul evenimentului „Ziua Ziaristului Roman”

Denise Rifai 18:25, iun 28, 2021

Denise Rifai si Mihai Ghita au fost premiati astazi, in cadrul evenimentului organizat de Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania cu ocazia celebrarii Zilei Ziaristului Roman. Gala, care isi propune sa premieze voci puternice din mass-media, intr-o zi cu totul speciala, a devenit traditie pentru UZPR si se afla la cea de-a saptea editie.

Denise Rifai, prezentatoarea emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai”, si Mihai Ghita, Mangerul Stirilor Kanal D si prezentator al emisiunii de reportaje „Asta-i Romania”, au primit distinctia „Credinta si Loialitate” pentru modul in care stiu sa isi faca profesia mereu avand ca borna informarea corecta si

binele cetatii. Emotiile au fost uriase pe scena salii Horia Bernea a Muzeului Taranului Roman, cei doi primind onorantele distinctii in aplauze la scena deschisa.

Cu o experienta bogata in media, Denise Rifai prezinta la Kanal D un proiect unic pe piata media din Romania, „40 de intrebari cu Denise Rifai”. Formatul TV este unul extrem de riguros si consta in interviuri cu personalitati puternice, din diferite domenii de activitate, fie ca este vorba de politica, televiziune, muzica, sport etc.

Realizarea emisiunii necesita o documentare minutioasa, ce se poate desfasura si pe mai multe decenii din viata invitatului, iar interviul in sine releva telespectatorilor noi perspective asupra acestuia. Cu o abordare curajoasa, emisiunea a a fost o revelatie pe piata media din Romania, dezvaluirile facute de invitati in timpul emisiunii fiind preluate si dezbatute in presa.

De numele lui Mihai Ghita se leaga succesul emisiunii „Asta-i Romania!”, un format de reportaje care a cucerit publicul din Romania, dar si juriile de specialitate.

In 2008, Mihai Ghita se alatura echipei Kanal D, ca reporter al Stirilor, la scurt timp devenind realizatorul, dar si prezentatorul „Asta-i Romania!”.