Clinici precum www.dentaline-clinic.ro recomanda tuturor persoanelor, indiferent de varsta, sa mearga de cel putin doua ori pe an la stomatolog pentru linistea lor sufleteasca. A merge la stomatolog este ceva ce experimentam cu totii, dar ar trebui sa incercam cu totii sa vizitam cabinetele cu regularitate. Multi oameni isi aduc aminte de vizitele facute la stomatolog, inca de cand erau mici. Trebuie sa recunoastem ca acum 20-30 de ani, cabinetul stomatologic nu era un lucru prea placut, dar este important sa ne amintim ca stomatologia a parcurs mult timp, iar descoperirile si dezvoltarea tehnologiei ne ofera acum tratamente minim invazive, transformand astfel consultatia intr-o adevarata placere.

Unii oameni sunt de parere ca a merge la dentist este ceva ce poate fi evitat daca nu este nimic vizibil sau fizic gresit. Cu toate acestea, este important de retinut ca majoritatea problemelor dentare nu incep sa provoace durere decat atunci cand sunt in stare avansata. Cheia aici este sa va asigurati ca medicul stomatolog trebuie contactat pentru un control regulat inainte de aparitia oricaror mici probleme care s-ar putea transforma in ceva mult mai grav (si mai scump).

Unul dintre avantajele de a merge la cabinetul unui dentist de incredere si cu experienta este posibilitatea de a maximiza sanatatea dentara si, in consecinta, aspectul dintilor. Poate ca nu stiati, insa, conform unor studii, oamenii sunt perceputi intr-o lumina mai favorabila, inclusiv in numeroase aspecte ale personalitatii, atunci cand au o dentitie curata, normala, mai degraba decat daca au o culoare anormala a dentitiei (cauzata de cariile dentare sau fluoroza dentara severa) sau dintii prost dispusi. Perceptia este un lucru important in fiecare domeniu al vietii, fie ca este personal sau profesional. Dintii curati si vizibil sanatosi sunt ceva de care ne putem bucura cu totii, cu efort minim, odata ce ii periem si folosim ata dentara in mod regulat si vizitam dentistul o data la sase luni sau o data pe an.

A face o obisnuinta din a vizita medicul stomatolog in mod regulat, de asemenea, va asigura ca nu trebuie sa va faceti griji cu privire la modul in care dintii dvs. se prezinta. Daca aveti copii, este o idee buna sa dati un exemplu si sa consolidati nevoia de a avea grija de dintii lor pe masura ce cresc. Pentru prevenirea si intretinerea unei dentitii sanatoase trebuie sa permiteti ghidarea dezvoltarii morfologice, functionale si senzoriale a intregii cavitati orale, contribuind semnificativ la dezvoltarea generala corecta a dintilor copilului. Este, fara indoiala, esential sa efectuati o verificare a dentitiei inainte de 6-7 ani, perioada in care va incepe caderea dintilor de lapte. Este foarte important sa alegeti un medic stomatolog care este specializat in ingrijirea dintilor copiilor si care, mai ales, sa stie sa-i calmeze.

Atunci cand trebuie sa mergeti la medicul stomatolog dincolo de controalele obisnuite? Mai jos sunt cateva simptome care ar trebui sa sune ca un clopot de alarma pentru a rezerva o intalnire cu medicul stomatolog!

Dinti sensibili: acest lucru s-ar putea datora cariilor sau cavitatilor cauzate de spalatul deficitar al dintilor si utilizarea atei dentare in mod regulat, precum si consumul unui numar mare de alimente si bauturi ce contin mult zahar.

Sangerarea gingiilor dupa folosirea atei dentare: cateva picaturi de sange in saliva dupa ce ati utilizat ata dentara este ceva normal (mai ales daca nu ati folosit ata dentara de ceva vreme), dar sangerarea regulata ar putea fi un semn precoce al bolii gingivale si trebuie tratata cat mai devreme.

Respiratie urat mirositoare pe termen lung: aceasta poate fi rezultatul cariilor, acumularii de bacterii in gura sau pe limba sau chiar a unei tumori in cavitatea bucala. Folosirea apei de gura pentru a ascunde problema nu va ajuta la rezolvarea acesteia.

Placa dentara: aceasta ar putea fi o problema enervanta si ar putea fi semnul unor rani bucale. Dentistul dvs. trebuie consultat numaidecat pentru a va oferi sfaturi despre cum sa rezolvati aceasta problema sau despre tratamentul cel mai adecvat.

Durere: Poate parea evident sa mergem la stomatolog cand ne doare, dar veti fi uimiti sa stiti cata lume renunta la tratarea unui dinte sau a maxilarului cand simt durere. Daca apar dureri care sunt enervante, mergeti imediat la medicul stomatolog.

Desigur, exista un alt motiv pentru a va vizita dentistul, adica daca nu sunteti nemultumit de zambetul dvs. sau de dintii dvs. in general. Astazi, nimeni nu trebuie sa se ingrijoreze ca trebuie sa tolereze dintii urati. Dentistii de incredere ofera o serie de tratamente si ingrijiri centrate pe pacient pentru a le oferi un zambet frumos, precum albirea dintilor, ortodontie sau implanturi dentare.

Verificarea periodica de catre dentist, serveste la interceptarea problemelor dentare, de la cele mai importante la cele mai putin importante. In acest fel, sunt corectate atunci cand inca nu sunt grave, in loc sa fiti nevoiti sa le tratati odata ce au ajuns la o gravitate mai mare, ducand la consecinte grave. Printre patologiile invizibile la inceput gasim mici carii pe molari, in esenta invizibile in oglinda si asimptomatice in stadiile initiale. In timpul vizitei de urmarire a unui adult, stomatologul are grija sa previna aparitia bolilor gingivale, cum ar fi gingivita sau parodontita.

Vizita la medic este una importanta. Daca v-ati facut curaj si ati constientizat ca dantura conteaza, programati-va numaidecat la medicii clinicii Dentaline-Clinic. Veti descoperi un personal mai mult decat minunat si medici cu experienta in orice specializare. Nu neglijati dantura, pentru ca aceasta este cartea dvs. de vizita!