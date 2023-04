Dependența cu care se confruntă Mihai Trăistariu! A recunoscut public: „Sunt în depresie”

In articol:

Mihai Trăistariu se numără printre cei mai îndrăgiți și apreciați artiști de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, acesta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Cântărețul a fost mereu sincer cu admiratorii lui și așa s-a întâmplat și recent, atunci când a dezvăluit dependența cu care se confruntă.

Vedeta susține că se luptă cu o ”dependență” de bani, lucru de care și-a dat seama în pandemie. Din acest motiv, artistul susține că a început să economisească mai mult, pentru a fi mereu sigur că nu rămâne fără ”valută”, în cazul în care are nevoie.

„În cazul meu, eu dacă nu am finanțe în casă sunt în depresie, adică mă obișnuisem până în pandemie să am 50,000 de euro în bancă. Stăteam cu ei de frică, de rezervă, să stea acolo banii ăia, să nu mă trezesc că am nevoie de ei și nu îi am. Pandemia m-a răpus și mi-am dat seama că sunt dependent de bani și de atunci m-am învățat să fiu strângător, să economisesc. Nu sunt calic, nu sunt zgârcit, chiar sunt darnic”, a mărturisit Mihai Trăistariu, pentru un post TV.

Mihai Trăistariu a început chiar și un curs de contabilitate

Pentru că și-a dat seama că nu este atât de bun când vine vorba de economisirea banilor, Mihai Trăistariu a început chiar un curs de contabilitate, dorindu-și să învețe mai multe despre administrarea acestora.

„Da (n.r. s-a apucat de un curs de contabilitate). Mi-am dat seama că nu sunt atât de genial la strâns banii, nu știu să îmi administrez banii, îi risipesc foarte ușor. Se fac ușor și îi risipesc la fel de ușor și atunci am zis că trebuie să învăț să mă administrez puțin și atunci am găsit pe rețelele de socializare un curs, am dat un telefon și m-am înscris”, a adăugat artistul.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Instagram]